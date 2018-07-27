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Пряное варенье из дыни с корицей, бадьяном и гвоздикой

Рецепт прозрачного варенья из дыни с индийскими специями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:58
Варенье из дыни Фото: pixabay.com
Варенье из дыни Фото: pixabay.com

Для приготовления варенья выбирайте только спелые дыни с плотной и сладкой мякотью.

Дынное варенье с пряностями

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти дыни без кожуры и семян
  • 500 г сахара
  • 1 палочка корицы
  • 2 звездочки бадьяна
  • 3 бутона гвоздики
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Рецепт приготовления:

  1. Дыню нарезать кубиками одинакового размера. Сложить в глубокую миску или в кастрюлю для варки.
  2. Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы покрыть каждый кусочек дыни. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Смесь нужно время от времени помешивать.
  3. Откинуть кусочки на дыни на дуршлаг, подставив под него кастрюлю. Дать постоять 20-30 минут.
  4. Поставить кастрюлю с дынным соком на огонь. Довести до кипения. Периодически помешивая, проварить в течение 5-7 минут на среднем огне.
  5. Добавить в сироп кусочки дыни и все специи. Помешивая, довести до кипения. Готовить 5 минут и выключить огонь. Дать полностью остыть при комнатной температуре.
  6. Затем снова довести до кипения и проварить еще 5 минут. Остудить. На третий раз проварить в течение 10 минут.
  7. Перелить горячее дынное варенье в стерилизованные банки и закатать. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации:

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Источник: "Сегодня"
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