Пряное варенье из дыни с корицей, бадьяном и гвоздикой

Рецепт прозрачного варенья из дыни с индийскими специями

Варенье из дыни Фото: pixabay.com

Для приготовления варенья выбирайте только спелые дыни с плотной и сладкой мякотью.

Дынное варенье с пряностями

Ингредиенты:

500 г мякоти дыни без кожуры и семян

500 г сахара

1 палочка корицы

2 звездочки бадьяна

3 бутона гвоздики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Дынная диета: как похудеть со вкусом и без вреда для здоровья

Рецепт приготовления:

Дыню нарезать кубиками одинакового размера. Сложить в глубокую миску или в кастрюлю для варки. Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы покрыть каждый кусочек дыни. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Смесь нужно время от времени помешивать. Откинуть кусочки на дыни на дуршлаг, подставив под него кастрюлю. Дать постоять 20-30 минут. Поставить кастрюлю с дынным соком на огонь. Довести до кипения. Периодически помешивая, проварить в течение 5-7 минут на среднем огне. Добавить в сироп кусочки дыни и все специи. Помешивая, довести до кипения. Готовить 5 минут и выключить огонь. Дать полностью остыть при комнатной температуре. Затем снова довести до кипения и проварить еще 5 минут. Остудить. На третий раз проварить в течение 10 минут. Перелить горячее дынное варенье в стерилизованные банки и закатать. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации: