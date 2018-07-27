Пряное варенье из дыни с корицей, бадьяном и гвоздикой
Рецепт прозрачного варенья из дыни с индийскими специями
Для приготовления варенья выбирайте только спелые дыни с плотной и сладкой мякотью.
Дынное варенье с пряностями
Ингредиенты:
- 500 г мякоти дыни без кожуры и семян
- 500 г сахара
- 1 палочка корицы
- 2 звездочки бадьяна
- 3 бутона гвоздики
Рецепт приготовления:
- Дыню нарезать кубиками одинакового размера. Сложить в глубокую миску или в кастрюлю для варки.
- Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы покрыть каждый кусочек дыни. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Смесь нужно время от времени помешивать.
- Откинуть кусочки на дыни на дуршлаг, подставив под него кастрюлю. Дать постоять 20-30 минут.
- Поставить кастрюлю с дынным соком на огонь. Довести до кипения. Периодически помешивая, проварить в течение 5-7 минут на среднем огне.
- Добавить в сироп кусочки дыни и все специи. Помешивая, довести до кипения. Готовить 5 минут и выключить огонь. Дать полностью остыть при комнатной температуре.
- Затем снова довести до кипения и проварить еще 5 минут. Остудить. На третий раз проварить в течение 10 минут.
- Перелить горячее дынное варенье в стерилизованные банки и закатать. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.
Напомним, ранее мы сообщали, как нельзя есть дыни и арбузы. Сайт "Сегодня" также писал о главных диетах августа – арбузной, яблочной и дынной.
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Источник: "Сегодня"