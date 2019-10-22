Пряный пунш: рецепт согревающего напитка с фруктами

Как сделать пунш в домашних условиях

Пряный пунш Фото: Depositphotos

Классический алкогольный пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

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Мы поделимся рецептом необычного фруктового пунша с добавлением черного чая, виноградного сока и рома.

Фруктовый пунш с пряностями

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

89 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан крепкого черного чая

200 мл виноградного сока

Цедра 1 апельсина

50 г тростникового сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

1 ч.л. корицы

2 бутона гвоздики

120 мл рома или виски

Фрукты (клюква, яблоко, мандарин)

Способ приготовления:

Все ингредиенты, кроме алкоголя, соединить в сотейнике. Довести до кипения, проварить 2 минуты, затем оставить на настаиваться 10-15 минут. Влить алкоголь, снова довести до кипения. Добавить в напиток нарезанные фрукты по вкусу. Разлить пряный пунш с фруктами по бокалам и подать на стол.

Как пить пунш

Кружки для пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять тепло. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.

Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.

Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты, да и твердый сыр окажется кстати.

Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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