Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пряный пунш: рецепт согревающего напитка с фруктами

Как сделать пунш в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Пряный пунш
Пряный пунш
Фото: Depositphotos

Классический алкогольный пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

Смотрите видео о пользе глинтвейна:

Мы поделимся рецептом необычного фруктового пунша с добавлением черного чая, виноградного сока и рома.

Читайте также:
Как приготовить грог: три рецепта для холодных дней

Фруктовый пунш с пряностями

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 89 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан крепкого черного чая
  • 200 мл виноградного сока
  • Цедра 1 апельсина
  • 50 г тростникового сахара
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 1 ч.л. корицы
  • 2 бутона гвоздики
  • 120 мл рома или виски
  • Фрукты (клюква, яблоко, мандарин)

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты, кроме алкоголя, соединить в сотейнике.
  2. Довести до кипения, проварить 2 минуты, затем оставить на настаиваться 10-15 минут.
  3. Влить алкоголь, снова довести до кипения.
  4. Добавить в напиток нарезанные фрукты по вкусу.
  5. Разлить пряный пунш с фруктами по бокалам и подать на стол.

Как пить пунш

  • Кружки для пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять тепло. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.
  • Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.
  • Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты, да и твердый сыр окажется кстати.

Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь тыквенный пирог с кусочками шоколада Английский шоколадный пудинг: рецепт с фото Как приготовить какао в домашних условиях Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином Рецепт биквитного торта с фруктами и взбитыми сливками
пунш фрукты напиток рецепт пряности
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Стиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

Сегодня, 09:41Wellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Сегодня, 08:25Техно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на 22 октября: все знаки зодиака

Вчера, 22:30Техно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

Вчера, 20:55Wellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

Вчера, 18:35Шоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

Вчера, 18:28Стиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Вчера, 13:50Travel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Вчера, 13:02Wellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Вчера, 12:42Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Вчера, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Вчера, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

20 октябряFun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Блинный торт с заварным кремом
Блинный торт с заварным кремом
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться