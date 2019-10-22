Пряный пунш: рецепт согревающего напитка с фруктами
Как сделать пунш в домашних условиях
Классический алкогольный пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.
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Мы поделимся рецептом необычного фруктового пунша с добавлением черного чая, виноградного сока и рома.
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Фруктовый пунш с пряностями
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 89 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан крепкого черного чая
- 200 мл виноградного сока
- Цедра 1 апельсина
- 50 г тростникового сахара
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 ч.л. корицы
- 2 бутона гвоздики
- 120 мл рома или виски
- Фрукты (клюква, яблоко, мандарин)
Способ приготовления:
- Все ингредиенты, кроме алкоголя, соединить в сотейнике.
- Довести до кипения, проварить 2 минуты, затем оставить на настаиваться 10-15 минут.
- Влить алкоголь, снова довести до кипения.
- Добавить в напиток нарезанные фрукты по вкусу.
- Разлить пряный пунш с фруктами по бокалам и подать на стол.
Как пить пунш
- Кружки для пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять тепло. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.
- Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.
- Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты, да и твердый сыр окажется кстати.
Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.
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Источник: Сегодня