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Пять блюд европейской кухни, которые непременно стоит попробовать

Сегодня, 16:06

Шеф-повара составили рейтинг блюд, обязательных к дегустации

Влияние глобализации привело к тому, что шведы работают на французских кухнях, а итальянские повара переезжают в Данию. Из-за этого может сложиться впечатление, что вся европейская кухня одинаковая.

Чтобы развенчать этот миф, The Guardian попросили звездных шеф-поваров из разных стран – некоторые из них были награждены звездами Мишлен – рассказать о местных блюдах, которые, по их мнению, стоит попробовать.

Бельгия: ватерзой (куриная похлебка)

Бельгийский ватерзой
Бельгийский ватерзой
Фото: jesseatsandtravels.com

Во Фландрии мы делаем ватерзой, ароматную похлебку из курицы. Сначала вы варите птицу с морковью, луком-пореем и сельдереем, чтобы получился бульон. Затем вынимаете курицу и добавляете заправку, чтобы бульон превратился в белый соус с небольшим количеством сливок и свежей зеленью, затем снова кладете курицу и подаете с картофелем или хлебом.

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Бельгийская кухня полна ярких ароматов и рецептов, требующих медленного приготовления.

Петер Гусенс, шеф-повар из Восточной Фландрии, обладатель трех звезд Мишлен.

Швеция: семла (булочки с кардамоном и кремом)

Булочки семла
Булочки семла
Фото: scandikitchen.co.uk

Сейчас все едят семлу – большие жирные булочки с кардамоном, марципаном и сахаром, начиненные взбитыми сливками. Традиционно их подавали в последний вторник февраля или первого марта, на Марди Гра. В наши дни люди едят их во время Великого поста. Пекарни по всей стране ежегодно соревнуются за то, чьи булочки являются лучшими. Я делаю версию, которой научила меня мама.

Никлас Экстедт, шведский шеф-повар и ресторанный менеджер.

Эстония – черный хлеб с маринованной селедкой

Бутерброд с селедкой
Бутерброд с селедкой
Фото: Reddit

Черный хлеб с балтийской селедкой и вареными яйцами – деревенское блюдо, которое люди обычно едят дома по воскресеньям. Селедку маринуют с острым перцем и небольшим количеством чеснока, а затем подают с пикантным, соленым и сильно солодовым хлебом. В итоге получается красивое блюдо, которое навевает ностальгию у каждого эстонца. Это первое, по чему люди скучают за границей.

Орм Оя, шеф-повар из Таллина.

Ирландия: боксти (картофельные блинчики)

Картофельные блинчики боксти
Картофельные блинчики боксти
Фото: povar.ru

Боксти – это полуферментированные картофельные блинчики, которые можно найти по всей Ирландии, но я думаю, что они родом из Кавана, приграничного региона. Вы готовите картофель и смешиваете его с мукой и приправами, затем оставляете для созревания и сушки на несколько дней или недель, пока он не станет похож на очень твердые ньокки, которые затем можно нарезать.

Смотрите видео, какое блюдо всегда заказывают американцы:

Перед подачей вы обжариваете его в масле и сдабриваете сливочным маслом, если хотите. Подаете с жидкой яичницей и копченой рыбой. Это один из моих любимых завтраков.

Килан Хиггс, шеф повар из Дублина, обладатель звезды Мишлен.

Италия – паста с вяленой рыбой

Паста с вяленой треской
Паста с вяленой треской
Фото: italian-riviera.com

Калабрия славится вяленой треской, которую обычно готовят с макаронами. Вы замачиваете рыбу в воде на три дня, затем нарезаете ее и добавляете каперсы, оливковое масло и цедру лимона. Это типичное блюдо для ужина в канун Рождества. Вся подготовка рыбы – это своего рода ритуал. Меня всегда восхищало, как этим занимался мой дед, а не бабушка, которая обычно отвечала за кухню. Время от времени я добавлял рыбу в меню, в частности, с зити (короткой пастой) и ндуей (острой калабрийской колбасой).

Энтони Дженовезе, шеф-повар римского ресторана IL Pagliaccio.

Напомним, инженер Tesla создал геометрические шоколадные чипсы, а KFC отказались от исторического слогана.

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Источник: Сегодня
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