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Пять фуд-блогеров, на которых стоит подписаться в Instagram

Сегодня, 09:05

Самые красивые блоги о еде в Instagram

Еда – одна из топовых тем, которой пользователи соцсетей посвящают свои посты и целые блоги. Но сегодня одними рецептами уже сложно кого-то удивить. Мы предлагаем вам подборку оригинальных Instagram-аккаунтов о еде, авторы которых, без сомнения, нашли свой собственный стиль. Связывает их одно – после просмотра сразу же хочется бежать на кухню и творить чудеса.

@naturally.jo

Фото: instagram.com/naturally.jo

Перуанский кондитер Хосе способен повысить аппетит каждому, кто посетит его страничку в Instagram. Этот 19-летний парень творит невероятное: ему удается сочетать натуральные диетические продукты так, что в итоге получаются "космические" цвета.

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Хосе уверен, что жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду. Это выражение он написал в "шапке" своего профиля в Instagram. Юноша с удовольствием публикует состав своих кулинарных творений и не скрывает, что они абсолютно веганские. Его десерты просто невозможно оставить без внимания, ведь в столь юном возрасте далеко не каждый способен продемонстрировать подобные умения.

@foodyfirst

Фото: @foodyfirst

Владелица аккаунта @foodyFirst – нутрициолог и фуд-стилист из Канады Бетани Бирема. Ее тосты — самые красивые в Instagram. Девушка даже стала продавать фуд-снимки в рамочках для украшения интерьера.

Кроме того, Бетани — основатель компании по доставке еды. Аккаунт ее фирмы — настоящее счастье для глаз. Красивые боулы и супы для веганов и поклонников здорового образа жизни составлены так, чтобы принести максимальную пользу и порадовать глаз.

@preppykitchen

Публикация от John Kanell (@preppykitchen)

Владелец блога Джон – кулинар родом из Лос-Анджелеса. В его профиле можно найти рецепты самых разных блюд, но главная фишка этого профиля – завораживающие видео с украшением многоэтажных тортов. Подписчиков также привлекают милые фото сыновей Джона – близнецов Лахлана и Джорджа.

@karinpfeiffboschek

Фото: karinpfeiffboschek

Немецкая пекарь и фотограф Карин Пфайфф-Бошек вывела приготовления пирогов на совершенно новый уровень. Женщина мастерски выкладывает тесто и фрукты, создавая яркие ботанические и геометрические орнаменты. Ее выпечка настолько красивая, что ее даже жалко есть.

@kims_bachstuebli

Фото: instagram.com/kims_bachstuebli

Ким Делия из Берна, Швейцария, превратила пирожные макарон в искусство. И она даже не кондитер и не пекарь. По крайней мере, не в профессиональном плане.

Делия – флорист, но сейчас работает в текстильном магазине. Эта 26-летняя девушка любит кататься на мотоцикле и петь йодли в группе. Если вам этого недостаточно, Делия также работает актером в театральной ассоциации.

Непонятно, как она находит время для изготовления великолепных декоративных макарон, но мы очень рады, что она это делает.

Напомним, ранее мы рассказывали о милых сладостях из Instagram в виде единорогов, а также писали о самых необычных десертах мира.

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Источник: Сегодня
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