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Пять необычных способов применения пищевой соды

Соду можно не только добавлять в пироги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:56
Пищевая сода
Пищевая сода
Фото: Pixabay

Пищевая сода, которая наиболее ценится в кулинарной сфере как разрыхлитель, имеет множество других применений на кухне. Вот несколько наших любимых.

Она поможет легче почистить вареные куриные яйца

По словам ученого-диетолога Гарольда МакГи, одна из причин, по которой вареные яйца может быть трудно очищать, связана с их уровнем pH. Яичные белки имеют низкое значение pH, что заставляет их крепко "цепляться за скорлупу". Но добавление в воду небольшого количества пищевой соды (МакГи рекомендует 1/2 чайной ложки на литр) повышает ее щелочность и, следовательно, pH, облегчая очистку готового продукта. (Одно предостережение: добавление пищевой соды  усиливает запах сероводорода, так что будьте осторожны!)

Сода эффективно очищает гриль

Пищевая сода облегчает очистку гриля благодаря ее мягким абразивным и щелочным свойствам, которые помогают быстрее растворять грязь и жир, чем средства для мытья посуды. 

Просто снимите решетку с гриля, нанесите на нее пасту, сделанную из пищевой соды и небольшого количества воды, и очистите все с помощью щетки. Затем промойте под проточной водой.

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Сода поможет приготовить печенье, похожее на пирожные

Пекари давно пытаются создать печенье с идеальной текстурой, которая зависит от сложной цепочки взаимодействий как внутри, так и снаружи печи.

Пищевая сода заставляет традиционное печенье с шоколадной крошкой подниматься, а не растекаться по противню. Если вам нравятся пышное, мягкое печенье, добавьте в свой рецепт еще немного пищевой соды.

Сода устраняет неприятные запахи

После нарезки лука или чеснока неприятный запах буквально впитывается в кожу. Но избавиться от него можно, если потереть столовую ложку пищевой соды между руками, а затем смыть (вы также можете добавить немного жидкого мыла к соде, если хотите). 

Сода помогает подрумянить лук

Карамелизованный лук очень вкусный, но его приготовление занимает очень много времени. Ускорьте процесс подрумянивания, добавив 1/4 чайной ложки пищевой соды на 450 г лука. Сода повысит рН лука и ускорит его приготовление.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно использовать соду в быту. Кроме этого, мы делились рецептами шипучки из соды от похмелья.

Смотрите видео, как почистить кухонную вытяжку:

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сода свойства продуктов
Источник: Сегодня
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