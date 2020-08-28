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Пять ошибок на кухне, которые портят вкус вашей еды

Сегодня, 14:57

Популярные кулинарные ошибки, которые могут испортить даже самые простые блюда

Многим из нас знакома ситуация, когда приготовленное блюдо далеко от идеала без видимых на то причин. В чем же может быть дело?

Мы поделимся с вами самыми распространенными ошибками, которые свойственны большинству хозяек. Если вы заметите их у себя, постарайтесь немедленно исправить ситуацию.

Вы взбиваете картофельное пюре блендером

Картофельное пюре
Картофельное пюре
Фото: freepik.com

Никогда не используйте для приготовления пюре кухонный комбайн или блендер. Эти кухонные приборы слишком сильно перебивают картофель, создавая нежелательную крахмалистую консистенцию, липкую и тягучую.

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Но что же делать, если картофельное пюре превратилось в клейстер? Сделайте из него запеканку: распределите пюре тонким слоем по форме для выпечки, сверху выложите масло, сыр и панировочные сухари, и запекайте в горячей духовке до румяной корочки.

Сначала окунаете продукты в яйцо, и только потом в муку

Цветная капуста в кляре на сковороде
Цветная капуста в кляре на сковороде
Фото: Depositphotos

Неважно, что вы готовите – мясо или цветную капусту в кляре – сначала обваляйте продукт в муке, а лишь затем окунайте в яйцо. Если сделать наоборот, мука начнет собираться комочками и подгорать.

Смотрите видео, как правильно использовать соль:

Чтобы запомнить, как это делается, воспользуйтесь простой хитростью: М – мука, Я – яйцо, С – сухари (если используете), О – обжарка.

Плохо разогреваете сковороду и слишком часто переворачиваете еду

Еду нельзя мешать слишком часто
Еду нельзя мешать слишком часто
Фото: freepik.com

Хорошо разогретая сковородка необходима при жарке овощей и для создания румяной корочки на мясе. Кроме этого, не нужно слишком часто переворачивать готовящееся блюдо, иначе из мяса вытечет сок, рыба развалится на куски, овощи потеряют форму, а сырники превратятся в кашу.

Отмеряете ингредиенты для выпечки на глаз

Ингредиенты для выпечки
Ингредиенты для выпечки
Фото: freepik.com

Кухонные весы и мерные чашки просто необходимы, если вы любите готовить домашнюю выпечку. Здесь крайне важно точное соблюдение пропорций. Во многих рецептах даже несколько граммов имеют принципиальное значение. Чтобы не переводить продукты, обязательно купите весы, благо, они стоят совсем недорого.

Разрезаете мясо сразу после приготовления

Мясу нужно дать "отдохнуть"
Мясу нужно дать "отдохнуть"
Фото: Unsplash

Шеф-повара не зря советуют дать мясу "отдохнуть" после жарки или запекания. Это нужно, чтобы соки равномерно распределились и вкус стал насыщеннее. Если дело касается стейка, будет достаточно двух-трех минут, а если буженины или запеченной курицы, то 15-20 минут.

Напомним, ранее мы делились популярными кухонными лайфхаками.

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Источник: Сегодня
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