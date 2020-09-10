Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредят вашему здоровью

Мюсли, рисовые хлебцы, соевое молоко и другая псевдоздоровая еда

Рекомендации по здоровому питанию меняются очень быстро. Недавно диетологи составили список "полезной", но на самом деле вредной еды, сообщает портал MSN. Рассказываем, каких продуктов следует избегать, несмотря на модные тенденции и общепринятые суждения.

Кофе

Самый полезный кофе – без добавок Фото: freepik.com

Кофе влияет на выработку паратиреоидного гормона, который способствует ускорению выделения кальция из кости. Если вы хотите избежать остеопороза, лучше не злоупотребляйте кофе, а периодически чередуйте его с чаем. В день медики рекомендуют выпивать не больше трех чашек бодрящего напитка.

Рисовые хлебцы

Рисовые хлебцы Фото: freepik.com

Рисовые хлебцы – продукт с высоким гликемическим индексом. Их регулярное употребление поспособствует колебаниям уровня сахара в крови – его резким всплескам и падению, что неблагоприятно сказывается на обмене веществ, повышает аппетит и способствует набору веса.

Готовые мюсли и гранола

Мюсли могут испортить зубы

Мюсли – это те же обработанные зерна в виде хлопьев с добавлением семечек, орехов, сухофруктов и цукатов. В этом продукте содержится очень много сахара, а следовательно, и калорий. Кроме того, в мюсли могут добавлять красители, ароматизаторы и консерванты.

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Соевое молоко

Соевое молоко Фото: freepik.com

Ученые считают, что соевое молоко приводит к дисбалансу половых гормонов и негативно воздействует на фертильность и менструальный цикл. Если у вас нет непереносимости лактозы, стоит ограничить употребление этого продукта.

Свежая выпечка

Покупная выпечка часто содержит трансжиры Фото: Depositphotos

Готовая выпечка часто содержит трансжиры, например, маргарин. Они могут провоцировать развитие серьезной сердечно-сосудистой патологии, такой как ишемическая и гипертоническая болезни, атеросклероз и инфаркт, а также диабета, ожирения и даже онкологических заболеваний.

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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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