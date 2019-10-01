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Пять причин включить гранатовый сок в свое осеннее меню

Гранатовый сок – это не только средство от анемии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Гранатовый сок
Гранатовый сок
Фото: Depositphotos

Извлечь семена из граната довольно сложно, но они являются настоящим кладезем полезных веществ. В них есть йод, кальций, калий и железо, витамины B6, B12, P и C. Зерна и сок граната помогают предотвратить рак, поддержать иммунитет и снизить артериальное давление.

Смотрите видео, насколько безопасно покупать гранатовый сок:

Гранаты полезнее всего в холодные месяцы – с сентября по февраль. Диетологи считают, что их нужно употреблять в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции 1:1.

Гранатовый сок богат антиоксидантами

В гранатах много мощных антиоксидантов, таких как полифенолы и антоцианы, которые также присутствуют в красном вине. Эти полезные вещества защищают организм от вреда, вызванного свободными радикалами, и снижают риск развития атеросклероза и рака.

Гранатовый сок советуют разбавлять водой
Гранатовый сок советуют разбавлять водой
Фото: pexels.com

Сок граната полезен для зубов

Исследования показали, что гранатовый сок нейтрализует бактерии во рту, предупреждая образование зубного налета.

Гранатовый сок полезен при боли в мышцах

Доказано, что употребление гранатового сока помогает уменьшить боль в мышцах и суставах благодаря своим противовоспалительным свойствам.

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Гранатовый сок снижает уровень "плохого" холестерина

Поскольку гранатовый сок содержит больше антиоксидантов, чем многие другие фруктовые соки, считается, что темно-красный напиток помогает снизить уровень холестерина.

Гранатовый сок полезен после тренировок
Гранатовый сок полезен после тренировок
Фото: pexels.com

Гранатовый сок заставляет нас выглядеть молодо

Оказывается, гранаты подходят не только для еды (или питья). Кислый фрукт также содержит антивозрастные компоненты, которые делают его идеальным ингредиентом для отшелушивающего скраба для кожи.

Кстати, калорийность гранатового сока – 54 ккал на 100 г.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из груши с сыром и зернами граната. "Сегодня" также делились лайфхаком, как почистить гранат в воде.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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