Пять сортов вин, о которых обязательно следует знать

Наверное, не совсем правильно говорить "сорта вина", так как речь пойдет, в первую очередь, о сортах винограда, из которых эти вина сделаны. И вот уже о популярности: все же чаще всего покупают одинарные вина, сделанные из одного сорта винограда, чем купажированные. Вероятно, с такими винами проще – подобрать их к ужину, к блюду и по особому поводу.

Итак, какие же вина являются самыми популярными?

Каберне Совиньон

Фото: freepik.com

Каберне Совиньон славится на весь мир как одно из самых популярных красных вин. Родилось оно в Бордо, во Франции, и известно с XVII века. Сегодня этот сорт вина производят практически во всех странах мира, включая Канаду, Австралию, США, Чили и Италию.

Это отменное вино получается из смеси сортов винограда Каберне Франш и Каберне Блан. Выдержанное 10-15 лет, оно приобретает ароматы дубовой коры с примесью оттенков кофе, шоколада, кожи или табака. Молодое Каберне (3-7 лет выдержки) имеет более легкий фруктовый аромат, отдающий клюквой, малиной и сливой, что прекрасно сочетается в вашем бокале. Итак, если вам нравится это красное вино, часто называемое "королем вин", оно, несомненно, станет прекрасным дополнением вашего винного погребка.

К чему подавать: Выдержанное вино считается довольно крепким, поэтому не следует подавать его к легким блюдам. Отлично подойдут мясные блюда – бифштекс с кровью, тушеная ягнятина, блюда со сметанными соусами, а также десерты с черным шоколадом.

Молодое Каберне Совиньон лучше всего подойдет к свинине, телятине, блюдам из дичи, к пасте и легким сырам.

Шираз

Фото: freepik.com

Красное вино, производимое из темного винограда сорта Сирах, также считается одним из самых популярных современных вин. Его, кстати, предпочитают мужчины – оно довольно крепкое, полноценное, его ни с чем не смешивают. У обоих сортов этого вина присутствует выраженный аромат, столь полюбившийся широкой публике. Родина этого вина – Франция, его стойкий полноценный вкус прекрасно известен любителям этого напитка.

Его история тесно переплетена с историей Франции, однако в Австралии это вино является самым востребованным. Виноград сорта Сирах произрастает на юго-востоке Австралии, и многочисленные винодельческие фирмы производят ароматические красные вина сортов Penfolds, Wolfblass и Wyndham Estate – все это разновидности вина Шираз, но отличаются друг от друга значительно. Поразительно, что все они производятся из винограда одного и того же сорта, но именно в этом и заключается вся прелесть Шираза: на вкус, аромат и качество вина влияет не только сорт винограда, но и используемые методы ферментации, климатические условия и даже состояние почвы, на которой расположены виноградники. Вот почему у разных производителей Шираза вина имеют индивидуальный аромат и особенные вкусовые качества.

К чему подавать: Большинство вин сорта Шираз подаются к мясу или дичи, а также к жирным сортам сыра. Поэтому, если вы решили заказать простой бифштекс, выбор Шираза станет прекрасным дополнением к блюду – вино оттенит вкус мяса.

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Гевюрцтраминер

Фото: freepik.com

Гевюрцтраминер – это белое вино, поначалу легкое на вкус, как будто шелковистое, но полный его вкус раскрывается позже. Сорт винограда гевюрцтраминер произрастает в более прохладном климате Канады, США, Австралии, Италии, Германии и Израиля, однако лучшим признан тот, который растет в Эльзасе, Франция. Вино немецкого производства окажется более сухим, эльзасское же – чуть более сладким.

Само вино является полусухим и иногда имеет привкус личи. Гевюрцтраминер – это полноценное сладковатое вино соломенно-желтого цвета с цветочным или фруктовым ароматом, немного специфичное, отдающее слегка имбирем. Дышите глубже – первая нота легкая, но сделав пару глотков вы ощутите полный вкус и аромат этого вина.

К чему подавать: Вино Гевюрцтраминер сорта вин подают к столу либо сразу после трапезы. Оно настолько пришлось по душе знатокам, что его нередко подают в качестве аперитива. Гевюрцтраминер идеально подходит к жирной пище – морепродуктам на гриле, креветкам в соусе майонез, суши и жирным сортам рыбы – лососю или тунцу. Рекомендуется подавать вино при температуре 10-11°С.

Если вам когда-либо доводилось пробовать настоящий Рислинг, вы по достоинству оцените вкус предлагаемого нами вина – Гевюрцтраминер.

Шардоне

Фото: freepik.com

Шардоне занимает в Америке первые строки в списке самых востребованных белых вин, возможно, по причине доступности и разнообразия имеющихся сортов. Его популярность отчасти объясняется неприхотливостью винограда, из которого делается это вину: виноград сорта Шардоне не требует особого ухода и адаптируется практически к любому климату. Именно поэтому Шардоне стал повсеместно использоваться в развивающихся винодельческих предприятиях и вошел в международный рынок вина. На земном шаре, от Великобритании до Чили и Австралии, производится огромное количество разнообразных вин Шардоне.

Считается, что впервые этот сорт винограда возник в Бургундии – славном французском винодельческом регионе, и его весьма неожиданный успех и здесь, и в провинции Шампань, помог этому замечательному сорту обрести прекрасную репутацию. Интерес к этому вину стал возникать в самых неожиданных местах, спрос на него неуклонно возрастал. Рынок Шардоне – один из самых стабильных, это вино востребовано и по сей день. Сегодня стоимость бутылки этого вина может колебаться от $8 до $17, однако вам может встретиться и очень дорогое вино этого сорта.

К чему подавать: Вкус хорошего Шардоне – это сочетание маслянистого древесного оттенка с фруктовыми нотами груши, яблока, лимона, персика, апельсина. Таким образом, вина Шардоне можно подавать к дичи, свинине, блюдам из морепродуктов. Прекрасно подходит охлажденное Шардоне к цыпленку-гриль и тарталеткам.

Мерло

Фото: freepik.com

Это вино приобрело популярность сравнительно недавно – в Калифорнии оно появилось в продаже в конце 70-х годов, и практически до конца 80-х не пользовалось особым спросом. Сегодня, напротив, его доступность и прекрасные вкусовые качества сделали Мерло одним из самых востребованных красных вин в мире.

Сорт винограда Мерло со средним размером ягоды был выведен во французской провинции Бордо. Его используют для производства как купажных, так и сортовых вин. Это довольно сочный и мягкий сорт, он созревает несколькими неделями раньше, нежели остальные сорта винограда. Поэтому сорт Мерло часто сочетают с еще одним, более сорта вин мерлотвердым поздним Каберне Совиньон. Главное различие – это более тонкая кожица у ягод винограда Мерло.

Сорт Мерло менее кислый и менее терпкий по сравнению с Каберне Совиньон, из такого винограда получается прекрасное столовое вино, которое иногда с пренебрежением называют "женским" – действительно, ему немного недостает крепости и объемности, присущей винам Шираз и Каберне Совиньон.

На вкус Мерло терпковато, в нем прослеживаются фруктовые ноты – черника, вишня, смородина и слива, с оттенком черного перца, солодки и даже ванили. Нередко дегустаторы отмечают присущие этому вину травяные оттенки, привкус зеленого перца и оливок. Вкус этого вина богат нюансами, чего не скажешь о Каберне Совиньон.

В зависимости от емкости, в которой вино ферментировалось, оно может иметь привкус дубовой коры, ванили, дыма, и эти оттенки прекрасно сочетаются со вкусом натурального виноградного сока, если вино качественное. В случае явного преобладания привкуса древесины можно понять, что производитель получил менее качественную партию винограда и пытается замаскировать естественный вкус привкусом дубовой бочки, в которой вино созревало.

К чему подавать: Мерло, сухое ординарное вино, прекрасно сочетается с простой пищей без изысков. Более утонченные блюда, например рыбные, дисгармонируют со вкусом вина. Это вино будет служить отличным дополнением к блюдам из телятины, итальянским колбасам, жаркому из ягненка, утке под фруктовым соусом, лососю, тунцу, бобовым, овощному рагу с чечевицей, прекрасно подойдет к полутвердым сырам, например сортов Гауда или Чеддер.

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