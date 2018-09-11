Пять советов, которые помогут есть мясо и оставаться здоровым

Полезные советы по безопасному приготовлению мяса и птицы

Выбирайте нежирные сорта мяса Фото: pixabay.com

Не все знают, как выбирать и готовить мясо, чтобы оно принесло пользу организму. Эти пять советов позволят вам наслаждаться любимым продуктом – только с более здоровой перспективой!

Выбирайте нежирное мясо

Нежирное мясо – лучший вариант для обеда. Если вы планируете готовить птицу, возьмите филе индейки или курицы без кожи; если свинину или говядину – вырезку, лопатку, карбонад. Филейная часть туши обычно самая постная.

Не покупайте готовый фарш

Чтобы увеличить вес фарша, в супермаркетах в него часто добавляют жир, сухожилия и кожу. Поэтому лучше купить качественное мясо и перемолоть его на собственной кухне.

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Ограничьте количество соли

Когда вы приправляете мясо, используйте меньше соли. Вместо этого добавляйте пряности, сушеные травы и цитрусовые – так блюдо получится не только полезнее, но и вкуснее. Также стоит ограничить употребление покупных мясных деликатесов – колбас, рулетов и ветчины.

Используйте правильные методы приготовления

Выбор правильного куска мяса – это лишь половина успеха. Чтобы не навредить здоровью, нужно приготовить его с минимальным количество масла на гриле, сковороде или в печи. Если вы планируете запекать мясо в духовке, обязательно поставьте снизу поддон, куда будет стекать лишний жир.

Обрежьте жир

К сожалению, удаление жира является важной частью процесса, когда дело доходит до более здоровых способов приготовления мяса. При запекании целой курицы или индейки кожу можно и нужно оставить, чтобы не испортить вкус блюда. Но когда вы будете есть птицу, обязательно удалите кожу и лишний жир. Точно так же нужно срезать любой видимый жир из свинины и говядины после приготовления.

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