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Пять советов, которые помогут сделать шоколад вкуснее

Сегодня, 17:35

Оказывается, многие из нас хранят и едят шоколад неправильно

Шоколад – один из самых популярных десертов в мире. Но, по словам эксперта, большинство людей едят его неправильно, не позволяя себе максимально насладиться вкусом этого лакомства.

Сара Хартнетт, лондонский международный консультант по кондитерским изделиям и шоколаду, рассказала DailyMail о небольших хитростях, которые сделают десерт еще лучше.

Не храните шоколад в холодильнике

Хороший шоколад имеет красивый блеск
Хороший шоколад имеет красивый блеск
Фото: Depositphotos

Для хранения шоколада лучше всего подходит комнатная температура (19 °C). Его следует держать в месте, где температура не будет сильно колебаться, иначе какао-масло может растаять, подняться на поверхность и создать некрасивый белесый налет. Шоколад останется съедобным, но потеряет блеск и привлекательный внешний вид.

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Также важно не хранить его рядом с сильнопахнущими продуктами, так как он впитает их аромат. Например, если вы оставите шоколад возле открытого стирального порошка, через несколько дней он не только будет пахнуть стиральным порошком, но и будет иметь такой же вкус.

Наслаждайтесь ароматом шоколада

Качественный шоколад имеет приятный аромат
Качественный шоколад имеет приятный аромат
Фото: freepik.com

"Шоколад – это мультисенсорная вещь, и запах составляет примерно 80 % нашего вкуса. Понюхав шоколад, вы подготовите свои рецепторы и спровоцируете выделение слюны. Когда вы смотрите на блестящую плитку, ощущаете ее аромат и слышите характерный щелчок, с которым разламывается хороший шоколад – все это помогает усилить удовольствие от десерта", – уверена Сара Хартнетт.

Откусывайте небольшие кусочки и никогда не жуйте

Откусывайте шоколад по кусочку
Откусывайте шоколад по кусочку
Фото: freepik.com

Шоколад тает при температуре тела. Откусите небольшой кусочек и дайте ему медленно растаять на языке, наслаждаясь насыщенным вкусом десерта, постепенно раскрывающим себя.

Не разогревайте шоколад на водяной бане

Растапливайте шоколад аккуратно
Растапливайте шоколад аккуратно
Фото: Depositphotos

Во время приготовления десертов у людей часто возникают проблемы с попаданием воды или конденсата в шоколад, когда они растапливают его – обычно это происходит при использовании водяной бани (миски над теплой водой).

Медленно растопить шоколад в пластиковой емкости в микроволновой печи – это самый простой способ добиться наилучших результатов. Пластик не нагревается так сильно, как стекло, поэтому вероятность перегрева шоколада будет минимальной.

Не бойтесь новых вкусов

Разные виды шоколада
Разные виды шоколада
Фото: Depositphotos

Сара сотрудничала с производителем шоколада Barry Callebaut и Magnum, чтобы создать первое в мире мороженое со вкусом рубинового шоколада.

Рубиновый шоколад позиционируется как "четвертый" тип шоколада наряду с темным, молочным и белым шоколадом и отличается своим естественным розовым цветом. Его вкус освежает и имеет легкую сливочную текстуру. Но это далеко не единственный экзотический шоколад, который стоит попробовать.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде черного шоколада.

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Источник: Сегодня
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