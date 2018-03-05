Пять советов, которые помогут сделать выпечку менее калорийной

Сегодня, 17:47

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Многие люди сегодня пытаются похудеть, поэтому уменьшение калорий, содержащихся в выпечке, будет как нельзя кстати

Снижение калорийности во многих домашних рецептах легко достигается за счет замены всего нескольких ингредиентов.

Если ваш рецепт подразумевает использование растительного масла, выбирайте менее калорийное, например оливковое. Масла с высоким содержанием жиров добавят львиную долю калорий в вашу выпечку. Даже если в вашем рецепте указано растительное масло, постарайтесь его заменить яблочным или персиковым пюре, это обеспечит такое же количество влаги вашей выпечке и обеспечит отсутствие жиров, которые содержаться в маслах. Если ваш рецепт требует использования сливочного масла или любых других твердых жиров, постарайтесь заменить их маргарином или маслом с низким содержанием жиров. Если вы готовите сладкий пирог, не используйте обычный гранулированный сахар или сахарную пудру, обратитесь к сахарозаменителям. Откажитесь от толстого слоя глазури на вашей выпечке, глазурь можно заменить специальным сиропом, консервированными фруктами.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как снизить калорийность пасты и других блюд. Мы также делились рецептом диетического тыквенного пирога.

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