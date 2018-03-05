Пять советов, которые помогут сделать выпечку менее калорийной
Многие люди сегодня пытаются похудеть, поэтому уменьшение калорий, содержащихся в выпечке, будет как нельзя кстати
Снижение калорийности во многих домашних рецептах легко достигается за счет замены всего нескольких ингредиентов.
- Если ваш рецепт подразумевает использование растительного масла, выбирайте менее калорийное, например оливковое. Масла с высоким содержанием жиров добавят львиную долю калорий в вашу выпечку.
- Даже если в вашем рецепте указано растительное масло, постарайтесь его заменить яблочным или персиковым пюре, это обеспечит такое же количество влаги вашей выпечке и обеспечит отсутствие жиров, которые содержаться в маслах.
- Если ваш рецепт требует использования сливочного масла или любых других твердых жиров, постарайтесь заменить их маргарином или маслом с низким содержанием жиров.
- Если вы готовите сладкий пирог, не используйте обычный гранулированный сахар или сахарную пудру, обратитесь к сахарозаменителям.
- Откажитесь от толстого слоя глазури на вашей выпечке, глазурь можно заменить специальным сиропом, консервированными фруктами.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как снизить калорийность пасты и других блюд. Мы также делились рецептом диетического тыквенного пирога.
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