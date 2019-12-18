Пышная творожная запеканка с тыквой: простой рецепт в духовке

Самая вкусная творожная запеканка с тыквой

Тыквенная запеканка Фото: Depositphotos

Пышная творожная запеканка с тыквой – отличное начало дня. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.

Смотрите видео, как приготовить вкусный тыквенный хлеб:

Тыкву для приготовления запеканки выбирайте мускатную – она самая сладкая и ароматная.

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Запеканка из тыквы и творога в духовке

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

143 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г тыквы

500 г творога

2 яйца

3 ст.л. манной крупы + 2 ст.л. для присыпания

Сахар

Соль

Способ приготовления:

Тыкву почистить и нарезать кусочками. Измельчить в блендере, затем добавить все ингредиенты и еще раз хорошо взбить. Смазать форму для выпекания маслом и присыпать манкой. Вылить смесь равномерным слоем. Выпекать при температуре 210 ºС около 30 минут. Присыпать просеянной сахарной пудрой.

Полезный совет

Если вы будете использовать нежирный творог, добавьте несколько ложек сметаны. Смесь должна получиться жидковатой. Сверху запеканку можно присыпать изюмом и украсить мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

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