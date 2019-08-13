Рагу из баклажанов: ТОП-5 рецептов для ужина

Готовим овощные рагу с баклажанами

Баклажанное рагу Фото: Depositphotos

Овощное рагу с баклажанами – настоящий хит летнего меню. Оно вкусное, полезное и не слишком сложное в приготовлении.

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Баклажаны можно сочетать с разными ингредиентами: мясом, картофелем, сезонными овощами, а также экспериментировать с пряными травами, соусами и специями.

Рагу из индейки и летних овощей

Рагу из баклажанов и филе индейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г филе индейки

1 цуккини или кабачок

1 баклажан

2 сладких перца разного цвета

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 помидора

Зелень петрушки или базилика

Растительное масло

50 мл соевого соуса

1/2 ч.л. карри

1/2 ч.л. молотой паприки

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Рагу из баклажанов и фасоли Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г баклажанов

1 маленькая головка репчатого лука

0,5 ч.л. зерен кориандра

2 ст.л. растительного масла

500 г консервированных помидоров кубиками

1 банка консервированной белой фасоли

2 зубчика чеснока

1-2 ст.л. измельченной зелени

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

125 мл натурального йогурта

1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)

1 ч.л. зеленого лука

1 ч.л. петрушки

1 маленький зубчик чеснока

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра. Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Баклажаны, тушеные с овощами

Тушеные баклажаны с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Репчатый лук – 2 шт.

Помидоры – 5 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Болгарские перцы – 4 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар - 2 ч. л.

Молотая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Очистите баклажаны, нарежьте кубиками, посыпьте крупной солью и отставьте в сторону на 30 минут. Лук нарежьте кубиками, выложите в сотейник с разогретым растительным маслом, обжарьте до готовности. Баклажаны промойте холодной водой и добавьте их к луку, обжарьте на среднем огне 5 минут. Затем добавьте к ним кубики помидоров, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут. Приправьте солью, сахаром, паприкой, чесноком, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Пока овощное рагу тушится в сотейнике, смажьте перцы маслом с помощью кулинарной кисточки и запеките в духовке при 200 С. Когда шкурка на них начнет пузыриться и местами пригорать – выньте из духовки, насыпьте в глубокие тарелки. Рядом выложите рагу, посыпьте петрушкой и подавайте.

Капоната из баклажанов с помидорами

Капоната из баклажанов по-сицилийски Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 баклажана

2-3 крупных помидора

1 луковица

Несколькой стеблей сельдерея

Горсть маслин

Каперсы – по желанию

1-2 ст.л. винного уксуса

Оливковое масло

Соль, перец, сахар

Свежий зеленый базилик

Способ приготовления:

Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут. Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать. Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних). В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы. Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара. Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.

Рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу из кабачков и баклажанов Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Кабачки – 200 г

Баклажаны – 200 г

Перец болгарский – 200 г

Перец острый – 1 небольшой стручок

Морковь – 100 г

Картофель – 500 г

Чеснок – 3 зубчика

Помидоры – 200 г или 50 г вяленых

Соль, перец

Растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке. Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.

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