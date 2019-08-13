Рагу из баклажанов: ТОП-5 рецептов для ужина
Готовим овощные рагу с баклажанами
Овощное рагу с баклажанами – настоящий хит летнего меню. Оно вкусное, полезное и не слишком сложное в приготовлении.
Смотрите видео, как проверить качество овощей:
Баклажаны можно сочетать с разными ингредиентами: мясом, картофелем, сезонными овощами, а также экспериментировать с пряными травами, соусами и специями.
Рагу из индейки и летних овощей
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г филе индейки
- 1 цуккини или кабачок
- 1 баклажан
- 2 сладких перца разного цвета
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 помидора
- Зелень петрушки или базилика
- Растительное масло
- 50 мл соевого соуса
- 1/2 ч.л. карри
- 1/2 ч.л. молотой паприки
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
- Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
- Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
- Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
- Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.
Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.
Читайте также:Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями
Тушеные баклажаны с фасолью и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г баклажанов
- 1 маленькая головка репчатого лука
- 0,5 ч.л. зерен кориандра
- 2 ст.л. растительного масла
- 500 г консервированных помидоров кубиками
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 2 зубчика чеснока
- 1-2 ст.л. измельченной зелени
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- 125 мл натурального йогурта
- 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
- 1 ч.л. зеленого лука
- 1 ч.л. петрушки
- 1 маленький зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
- Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
- Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
- Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
- Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.
Баклажаны, тушеные с овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Репчатый лук – 2 шт.
- Помидоры – 5 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Болгарские перцы – 4 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар - 2 ч. л.
- Молотая паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Очистите баклажаны, нарежьте кубиками, посыпьте крупной солью и отставьте в сторону на 30 минут.
- Лук нарежьте кубиками, выложите в сотейник с разогретым растительным маслом, обжарьте до готовности.
- Баклажаны промойте холодной водой и добавьте их к луку, обжарьте на среднем огне 5 минут.
- Затем добавьте к ним кубики помидоров, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут. Приправьте солью, сахаром, паприкой, чесноком, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Пока овощное рагу тушится в сотейнике, смажьте перцы маслом с помощью кулинарной кисточки и запеките в духовке при 200 С. Когда шкурка на них начнет пузыриться и местами пригорать – выньте из духовки, насыпьте в глубокие тарелки.
- Рядом выложите рагу, посыпьте петрушкой и подавайте.
Капоната из баклажанов с помидорами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 2-3 крупных помидора
- 1 луковица
- Несколькой стеблей сельдерея
- Горсть маслин
- Каперсы – по желанию
- 1-2 ст.л. винного уксуса
- Оливковое масло
- Соль, перец, сахар
- Свежий зеленый базилик
Способ приготовления:
- Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать.
- Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних).
- В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы.
- Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара.
- Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.
Рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке
Ингредиенты:
- Кабачки – 200 г
- Баклажаны – 200 г
- Перец болгарский – 200 г
- Перец острый – 1 небольшой стручок
- Морковь – 100 г
- Картофель – 500 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Помидоры – 200 г или 50 г вяленых
- Соль, перец
- Растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
- Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
- В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.
- Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram