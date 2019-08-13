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Рагу из баклажанов: ТОП-5 рецептов для ужина

Готовим овощные рагу с баклажанами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Баклажанное рагу
Баклажанное рагу
Фото: Depositphotos

Овощное рагу с баклажанами – настоящий хит летнего меню. Оно вкусное, полезное и не слишком сложное в приготовлении.

Смотрите видео, как проверить качество овощей:

Баклажаны можно сочетать с разными ингредиентами: мясом, картофелем, сезонными овощами, а также экспериментировать с пряными травами, соусами и специями.

Рагу из индейки и летних овощей

Рагу из баклажанов и филе индейки
Рагу из баклажанов и филе индейки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки
  • 1 цуккини или кабачок
  • 1 баклажан
  • 2 сладких перца разного цвета
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 помидора
  • Зелень петрушки или базилика
  • Растительное масло
  • 50 мл соевого соуса
  • 1/2 ч.л. карри
  • 1/2 ч.л. молотой паприки
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Филе индейки помыть и обсушить. Нарезать кубиками и замариновать в смеси соевого соуса, карри и паприки. Поставить в холодильник на полчаса.
  2. Очищенный лук, чеснок и зелень мелко порубить.
  3. Подготовленные овощи (перец, баклажан, цуккини, помидоры) нарезать кубиками.
  4. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить филе индейки. Готовить, пока оно не побелеет.
  5. Добавить овощи и зелень и тушить около 20-30 минут. Баклажаны и кабачки должны легко прокалываться вилкой. Проверить рагу на соль перец. Дать ему настояться в течение 20-30 минут перед подачей.

Совет: не забудьте предварительно посолить и промыть кусочки баклажана и цуккини.

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Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Рагу из баклажанов и фасоли
Рагу из баклажанов и фасоли
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г баклажанов
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 0,5 ч.л. зерен кориандра
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 500 г консервированных помидоров кубиками
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 2 зубчика чеснока
  • 1-2 ст.л. измельченной зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • 125 мл натурального йогурта
  • 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
  • 1 ч.л. зеленого лука
  • 1 ч.л. петрушки
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
  2. Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
  3. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
  4. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
  5. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
  6. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Баклажаны, тушеные с овощами

Тушеные баклажаны с овощами
Тушеные баклажаны с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты: 

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Болгарские перцы – 4 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар  - 2 ч. л.
  • Молотая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Очистите баклажаны, нарежьте кубиками, посыпьте крупной солью и отставьте в сторону на 30 минут.
  2. Лук нарежьте кубиками, выложите в сотейник с разогретым растительным маслом, обжарьте до готовности. 
  3. Баклажаны промойте холодной водой и добавьте их к луку, обжарьте на среднем огне 5 минут. 
  4. Затем добавьте к ним кубики помидоров, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут. Приправьте солью, сахаром, паприкой, чесноком, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  5. Пока овощное рагу тушится в сотейнике, смажьте перцы маслом с помощью кулинарной кисточки и запеките в духовке при 200 С. Когда шкурка на них начнет пузыриться и местами пригорать – выньте из духовки, насыпьте в глубокие тарелки.
  6. Рядом выложите рагу, посыпьте петрушкой и подавайте.

Капоната из баклажанов с помидорами

Капоната из баклажанов по-сицилийски
Капоната из баклажанов по-сицилийски
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 2-3 крупных помидора
  • 1 луковица
  • Несколькой стеблей сельдерея
  • Горсть маслин
  • Каперсы – по желанию
  • 1-2 ст.л. винного уксуса
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, сахар
  • Свежий зеленый базилик

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
  2. Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать.
  3. Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних).
  4. В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы.
  5. Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара. 
  6. Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.

Рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу из кабачков и баклажанов
Рагу из кабачков и баклажанов
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Кабачки – 200 г
  • Баклажаны – 200 г
  • Перец болгарский – 200 г
  • Перец острый – 1 небольшой стручок
  • Морковь – 100 г
  • Картофель – 500 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Помидоры – 200 г или 50 г вяленых
  • Соль, перец
  • Растительное масло – 1 ст.л. 

Способ приготовления:

  1. Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
  3. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.
  4. Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.

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Источник: Сегодня
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