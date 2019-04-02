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Рамен: как приготовить знаменитый японский суп с лапшой

Секреты настоящего рамена от победительницы "МастерШеф" Светланы Шептухи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Рамен с лапшой и тофу
Рамен с лапшой и тофу
Фото: freepik.com

Рамен – это густой суп с лапшой, который считается блюдом китайской, корейской и японской кухни. В его состав входят различные топпинги: ломтики свинины, курицы или говядины, вареные яйца, сушеные водоросли нори и зеленый лук. И хотя сделать рамен довольно просто, этот суп все же имеет свои секреты приготовления.

Приготовьте вкусный бульон

Основа рамена – это наваристый бульон, чаще всего рыбный или куриный. Так как варится он довольно долго, очень удобно хранить бульон в заморозке.

Выберите лапшу по своему вкусу

Лапша может быть любой: пшеничной, гречневой, рисовой. Подойдут даже спагетти. Вы можете ее отварить, а потом немного обжарить на кокосовом масле.

Добавьте вареные яйца

Отварные яйца (куриные, гусиные, перепелиные) сделают суп более сытным и вкусным.

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Приготовьте правильную заправку

Смешайте соевый соус, чеснок, корень имбиря, чили и сахар. Измельчите все в однородную жидкую массу и доведите до кипения. Дайте покипеть 3 минуты.  Такую заправку можно хранить готовой в холодильнике.

Выберите идеальный топпинг

Тут все зависит не только от желания, но и от бульона. Если он рыбный, то курицу в него лучше не добавлять. Наполнитель нужно обжарить (лучше на кокосовом масле), а потом залить маринадом и прогреть все вместе.

Как собрать рамен

В глубокую тарелку выложите лапшу, а рядом – наполнитель. Полейте лапшу маринадом от топпинга. Рядом выложите половинки яиц и залейте горячим бульоном. Любите поострей? Растворите в бульоне немного острого соуса чили. А если предпочитаете неострый – добавьте в бульон немного кокосового молока.

Как подавать суп

Посыпьте рамен кунжутом, зеленым луком и кинзой. Добавьте сок ломтика лимона или лайма. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный суп с лапшой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами грибного супа

Смотрите видео, как приготовить японский мисо-суп:

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Источник: Сегодня
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