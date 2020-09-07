Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Растительное молоко имеет как преимущества, так и недостатки

Как вы пьете кофе – черным или любите капучино и латте? На волне массового отказа от коровьего молока как никогда актуальным становится вопрос: как быть с одним из самых популярных в мире напитков, если вы привыкли пить его с молоком?

Самый очевидный вариант – заменить коровье молоко растительным: соевым, рисовым, ореховым. Какое выбрать – вопрос вкуса. Мы расскажем о самых популярных видах растительного молока и их воздействии на организм человека.

Миндальное молоко

Миндальное молоко Фото: freepik.com

Преимущества: Как и коровье молоко, оно содержит витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью.

Недостатки: Миндальное молоко включает очень мало белка. А его подслащенные разновидности перегружают организм лишним сахаром.

Молоко из кешью

Молоко из орехов довольно жирное Фото: Depositphotos

Преимущества: Как и миндальное, молоко из кешью содержит мало калорий и жиров. Некоторые производители дополнительно обогащают его кальцием и витаминами D и B12.

Смотрите видео о пользе и вреде растительного молока:

Недостатки: Такое молоко довольно дорогое.

Рисовое молоко

Рисовое молоко Фото: freepik.com

Преимущества: Рисовое молоко является превосходным источником витаминов группы В и магния. За счет высокого содержания углеводов оно помогает зарядиться энергией.

Недостатки: Рис содержит большое количество крахмала, поэтому может вызвать скачок сахара в крови, что делает рисовое молоко непригодным для диабетиков. Если вы болеете диабетом, пейте коровье, соевое или миндальное молоко.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко Фото: freepik.com

Преимущества: Кокосовое молоко богато витаминами, железом и клетчаткой. Несмотря на высокое содержание калорий, эксперты утверждают, что оно помогает ускорить метаболизм.

Недостатки: Густая консистенция кокосового молока больше подходит для приготовления пищи, чем для питья.

Соевое молоко

Соевое молоко Фото: freepik.com

Преимущества: Соевое молоко содержит почти столько же белка, сколько коровье, но при этом отличается меньшим количеством сахара. В его состав входят фитоэстрогены, которые помогают лучшему усвоению кальция.

Недостатки: Ученые считают, что такое молоко приводит к дисбалансу половых гормонов и негативно воздействует на фертильность и менструальный цикл. Поэтому стоит ограничить его употребление.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить золотое молоко, а также рассказывали, как сделать матча латте.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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