Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Сегодня, 10:25

Растительное молоко имеет как преимущества, так и недостатки

Как вы пьете кофе – черным или любите капучино и латте? На волне массового отказа от коровьего молока как никогда актуальным становится вопрос: как быть с одним из самых популярных в мире напитков, если вы привыкли пить его с молоком?

Самый очевидный вариант – заменить коровье молоко растительным: соевым, рисовым, ореховым. Какое выбрать – вопрос вкуса. Мы расскажем о самых популярных видах растительного молока и их воздействии на организм человека.

Миндальное молоко

Миндальное молоко
Миндальное молоко
Фото: freepik.com

Преимущества: Как и коровье молоко, оно содержит витамины Е и А, но при этом отличается низкой калорийностью и жирностью.

Читайте также:
Взбитое клубничное молоко: рецепт нового трендового напитка

Недостатки: Миндальное молоко включает очень мало белка. А его подслащенные разновидности перегружают организм лишним сахаром.

Молоко из кешью

Молоко из орехов довольно жирное
Молоко из орехов довольно жирное
Фото: Depositphotos

Преимущества: Как и миндальное, молоко из кешью содержит мало калорий и жиров. Некоторые производители дополнительно обогащают его кальцием и витаминами D и B12.

Смотрите видео о пользе и вреде растительного молока:

Недостатки: Такое молоко довольно дорогое.

Рисовое молоко

Рисовое молоко
Рисовое молоко
Фото: freepik.com

Преимущества: Рисовое молоко является превосходным источником витаминов группы В и магния. За счет высокого содержания углеводов оно помогает зарядиться энергией.

Недостатки: Рис содержит большое количество крахмала, поэтому может вызвать скачок сахара в крови, что делает рисовое молоко непригодным для диабетиков. Если вы болеете диабетом, пейте коровье, соевое или миндальное молоко.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко
Кокосовое молоко
Фото: freepik.com

Преимущества: Кокосовое молоко богато витаминами, железом и клетчаткой. Несмотря на высокое содержание калорий, эксперты утверждают, что оно помогает ускорить метаболизм.

Недостатки: Густая консистенция кокосового молока больше подходит для приготовления пищи, чем для питья.

Соевое молоко

Соевое молоко
Соевое молоко
Фото: freepik.com

Преимущества: Соевое молоко содержит почти столько же белка, сколько коровье, но при этом отличается меньшим количеством сахара. В его состав входят фитоэстрогены, которые помогают лучшему усвоению кальция.

Недостатки: Ученые считают, что такое молоко приводит к дисбалансу половых гормонов и негативно воздействует на фертильность и менструальный цикл. Поэтому стоит ограничить его употребление.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить золотое молоко, а также рассказывали, как сделать матча латте.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сладкий перец: почему стоит включить его в свое меню Ученые назвали самый полезный травяной чай Анита Луценко рассказала, полезно ли пить медовую воду по утрам За и против: чем могут быть опасны домашние суши и роллы
молоко растительное молоко свойства продуктов польза и вред
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Сегодня, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Сегодня, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

5 сентябряШоу-бизнес

"С мальчиками было хуже": певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери

5 сентябряАфиша

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-5 легендарных хитов группы Queen

5 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 сентября: Овнам лучше держаться подальше от начальства, а Тельцам – заняться развитием отношений

5 сентябряEvents

5 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 сентябряШоу-бизнес

Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

4 сентябряШоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

4 сентябряFun

"На работу пойдем, а потом – умрем": первоклашка дала уморительное интервью в День знаний

4 сентябряШоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

4 сентябряСтиль

Femme fatale: Тина Кароль стала лицом нового выпуска украинского Vogue

Новости партнеров

Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової
Трагічно обірвалося життя відомої співачки-суперниці Пугачової
«11 лет — смертный приговор». Михаил Ефремов выступил в суде
«11 лет — смертный приговор». Михаил Ефремов выступил в суде
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять