Равиоли с белыми грибами, сыром и соусом песто: рецепт дня

Рецепт домашних равиоли от финалистки "МастерШеф" 5-й сезон Екатерины Великой

Равиоли с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Равиоли – это итальянское блюдо из теста с начинкой. Их обычно готовят в виде полумесяца, эллипса или квадрата с фигурным обрезом края.

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В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим это блюдо с грибами, сыром пекорино и соусом песто.

Равиоли с белыми грибами, пекорино и соусом песто

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 300 г

Яйца – 2 шт.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Для начинки:

Белые грибы или лисички – 200 г

Пекорино – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Петрушка – 4 веточки

Растительное масло – 20 г

Свежий тимьян – 2 веточки

Соль

Перец

Для соуса песто:

Вареное яйцо – 1 шт.

Оливковое масло – 50 г

Пармезан – 100 г

Базилик – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Кедровые орехи – 50 г

Морская соль

Способ приготовления:

Смешать муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замесить тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут. Для соуса смешать все ингредиенты в блендере; если соус получился слишком густым, добавить воды. На разогретую сковородку положить мелко порезанные грибы и чеснок, обжарить, добавить соль, перец и веточки тимьяна. Смешать грибы с пекорино. Раскатать тонко тесто, выложить начинку и смазать края желтком. Вырезать равиоли желаемой формы. Отварить в подсоленной воде 2 минуты после всплытия, слить воду и добавить соус.

Секреты приготовления равиоли

Если вы не любите грибы, обжарьте фарш с луком, морковью и сельдереем, добавьте помидоры и протушите в течение 10 минут.

Соус песто отлично хранится в холодильнике. Он идеально подойдем для спагетти, салатов и даже для стейков.

Добавьте 20 мл фреша из свеклы, чтобы получить не белые, а красные равиоли. А несколько капель чернил каракатицы сделают равиоли черными.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из белых грибов. "Сегодня" также писали, как сделать тесто для домашней пасты.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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