Равиоли с белыми грибами, сыром и соусом песто: рецепт дня
Рецепт домашних равиоли от финалистки "МастерШеф" 5-й сезон Екатерины Великой
Равиоли – это итальянское блюдо из теста с начинкой. Их обычно готовят в виде полумесяца, эллипса или квадрата с фигурным обрезом края.
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В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим это блюдо с грибами, сыром пекорино и соусом песто.
Равиоли с белыми грибами, пекорино и соусом песто
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
Для начинки:
- Белые грибы или лисички – 200 г
- Пекорино – 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Петрушка – 4 веточки
- Растительное масло – 20 г
- Свежий тимьян – 2 веточки
- Соль
- Перец
Для соуса песто:
- Вареное яйцо – 1 шт.
- Оливковое масло – 50 г
- Пармезан – 100 г
- Базилик – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Кедровые орехи – 50 г
- Морская соль
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Способ приготовления:
- Смешать муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замесить тесто.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Для соуса смешать все ингредиенты в блендере; если соус получился слишком густым, добавить воды.
- На разогретую сковородку положить мелко порезанные грибы и чеснок, обжарить, добавить соль, перец и веточки тимьяна.
- Смешать грибы с пекорино.
- Раскатать тонко тесто, выложить начинку и смазать края желтком.
- Вырезать равиоли желаемой формы.
- Отварить в подсоленной воде 2 минуты после всплытия, слить воду и добавить соус.
Секреты приготовления равиоли
- Если вы не любите грибы, обжарьте фарш с луком, морковью и сельдереем, добавьте помидоры и протушите в течение 10 минут.
- Соус песто отлично хранится в холодильнике. Он идеально подойдем для спагетти, салатов и даже для стейков.
- Добавьте 20 мл фреша из свеклы, чтобы получить не белые, а красные равиоли. А несколько капель чернил каракатицы сделают равиоли черными.
Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из белых грибов. "Сегодня" также писали, как сделать тесто для домашней пасты.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня