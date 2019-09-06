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Равиоли с белыми грибами, сыром и соусом песто: рецепт дня

Рецепт домашних равиоли от финалистки "МастерШеф" 5-й сезон Екатерины Великой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Равиоли с грибами и сыром
Равиоли с грибами и сыром
Фото: Depositphotos

Равиоли – это итальянское блюдо из теста с начинкой. Их обычно готовят в виде полумесяца, эллипса или квадрата с фигурным обрезом края.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

В каждой области Италии принято в равиоли добавлять свою начинку. Сегодня мы приготовим это блюдо с грибами, сыром пекорино и соусом песто.

Равиоли с белыми грибами, пекорино и соусом песто

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Белые грибы или лисички – 200 г
  • Пекорино – 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Петрушка – 4 веточки
  • Растительное масло – 20 г
  • Свежий тимьян – 2 веточки
  • Соль
  • Перец

Для соуса песто:

  • Вареное яйцо – 1 шт.
  • Оливковое масло – 50 г
  • Пармезан – 100 г
  • Базилик – 50 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кедровые орехи – 50 г
  • Морская соль

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Способ приготовления:

  1. Смешать муку с желтками, яйцами и оливковым маслом и замесить тесто.
  2. Завернуть тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  3. Для соуса смешать все ингредиенты в блендере; если соус получился слишком густым, добавить воды.
  4. На разогретую сковородку положить мелко порезанные грибы и чеснок, обжарить, добавить соль, перец и веточки тимьяна.
  5. Смешать грибы с пекорино.
  6. Раскатать тонко тесто, выложить начинку и смазать края желтком.
  7. Вырезать равиоли желаемой формы.
  8. Отварить в подсоленной воде 2 минуты после всплытия, слить воду и добавить соус.

Секреты приготовления равиоли

  • Если вы не любите грибы, обжарьте фарш с луком, морковью и сельдереем, добавьте помидоры и протушите в течение 10 минут.
  • Соус песто отлично хранится в холодильнике. Он идеально подойдем для спагетти, салатов и даже для стейков.
  • Добавьте 20 мл фреша из свеклы, чтобы получить не белые, а красные равиоли. А несколько капель чернил каракатицы сделают равиоли черными.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из белых грибов. "Сегодня" также писали, как сделать тесто для домашней пасты.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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