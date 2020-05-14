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Развенчиваем мифы о растительно-сливочных смесях

Чем лучше намазать бутерброд? Что лучше подойдет для выпечки и гарниров – масло, маргарин или растительно-сливочная смесь? Всегда ли высокая цена – это залог качества?

Фото: Depositphotos

Растительно-сливочная смесь в Украине не так популярна, как в Европе или США и большинство украинцев относятся к этому продукту с осторожностью. Но почему вокруг смесей такое количество заблуждений? Что из этого правда, а что ложь?

Редакция Сегодня.ua развеет самые распространённые мифы о растительно-сливочных смесях, чтобы помочь вам выбирать продукты осознанно и грамотно.

Миф № 1

Растительно-сливочная смесь – это продукт для бедных

Не секрет, что растительные жиры дешевле молочных. А поскольку сливочное масло состоит исключительно из молочных жиров, то цена растительно-сливочных смесей может быть ниже на 30-40%.

Но большая цена далеко не всегда залог высокого качества. Растительно-сливочная смесь – это отнюдь не дешёвый заменитель масла, а отдельный продукт с оптимальным жирно-кислотным составом, который был разработан диетологами и в начале ХХ века и даже продавался в аптеках.

Фото: Depositphotos

Также, справедливости ради, стоит отметить, что в Европе некоторые растительно-сливочные смеси, обогащенные биологически активными веществами, стоят даже дороже, чем масло. И европейские потребители активно покупают эти продукты, понимая их ценность и пользу для здоровья.

Миф № 2

Растительно-сливочные смеси имеют вредный состав

Здесь, в первую очередь, вспоминают о вреде транс-жиров, частое употребление которых повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, способно спровоцировать развитие хронических воспалительных процессов, привести к ожирению.

Это самое распространённое заблуждение. В составе качественных растительно-сливочных смесей согласно ДСТУ содержится не более 8% трансжиров, что соответствует нормам МОЗ.

Вторым опасением по популярности после транс-жиров обычно идет холестерин, но и этот факт – очередное заблуждение. Холестерин содержится только в молочных жирах, поэтому его содержание в смесях растительно-сливочных намного меньше, чем в масле. Диетологи даже советуют добавлять смеси в рацион, чтобы снизить уровень холестерина.

Кроме этого, современные производители добавляют в растительно-сливочные смеси полезные ингредиенты, такие как витамины, фитостерины, пробиотики, пребиотики, эссенциальные жирные кислоты и пищевые волокна.

Миф № 3

Растительно-сливочная смесь – это недомасло или тот же маргарин

Такое утверждение ошибочно – согласно стандартам производства маргаринов, в этом продукте не регламентируется содержание трансизомеров – может быть до 40%. В растительно-сливочных смесях же сбалансированный жирнокислотный состав: соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот находится на оптимальном уровне.

В отличие от маргаринов, в растительно-сливочных смесях больше полиненасыщенных жирных кислот. Как отмечают эксперты-диетологи, ненасыщенные жиры укрепляют клеточные мембраны, положительно влияют на показатели крови, налаживают липидный обмен, стабилизируют гормональный фон и способствуют выработке гормона радости серотонина.

Фото: Depositphotos

Стоит также отметить, что маргарины достаточно твердые, а растительно-сливочные смеси мягкие, поэтому легко намазываются на хлеб и не крошатся, даже если их только достали из холодильника.

Миф № 4

Растительно-сливочная смесь – это продукт из "голодных" 90-х годов

Растительно-сливочные смеси – это не новый продукт, его история берет начало в 20-х годах ХХ века. Неприятная ассоциация с 90-ми закрепилась в сознании, благодаря навязчивой рекламе некачественных продуктов, которая в то время атаковала нас по телевизору.

Растительно-сливочные смеси в Германии начали выпускать еще в 1924 году как продукт здорового питания. Более того, в 30-х годах прошлого века они продавались только в аптеках.

На сегодня самыми большими потребителями растительно-сливочных смесей являются не развивающиеся страны, а Европейский Союз и США, где конкуренция и культура потребления находятся на очень высоком уровне.

Миф № 5

Растительно-сливочные смеси подходят только для выпечки

Многие потребители используют смеси растительного и сливочного масла исключительно для выпечки. Но этот продукт прекрасно подходит ещё и для гарниров, соусов, бутербродов и кремов.

Фото: Depositphotos

Ведь он легко намазывается на хлеб, имеет приятный сливочный вкус и не замерзает в холодильнике.

Благодаря смеси растительного и сливочного масла, картофельное пюре становится нежным и воздушным, каши – рассыпчатыми и вкусными, печенье – пористым, с приятным сливочным вкусом.

Кроме этого, растительно-сливочная смесь идеально подходит для жарки, так как не горит и не пенится на сковороде.

Также смесь незаменима в приготовлении кремов, ведь они получаются пышными и однородными.

Все подробности в спецтеме Что мазать на хлеб

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