Рецепт английского пирога с курицей и грибами

Готовим сытный пирог из слоеного теста в духовке

Пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сладким перцем – очень простое, вкусное и сытное блюдо. Вам нужно будет разморозить и раскатать слоеное тесто, наполнить его начинкой и запечь в духовке до румяной корочки.

Такой пирог можно подавать как на ужин, так и на завтрак. В любом случае, он обязательно понравится всей семье.

Пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 ст. л. масла

1 ст.л. муки

200 мл куриного бульона

3 ст.л. жирных сливок

1 болгарский перец

10 шампиньонов

400 г отварного куриного филе

225 г слоеного теста

Яйцо

Читайте также: Рецепт открытого пирога с творогом и сыром в духовке

Способ приготовления:

Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и подержите смесь на слабом огне 3 минуты. Влейте куриный бульон и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Тогда влейте сливки и продолжайте тушить 5-7 минут. Отдельно обжарьте на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. После этого добавьте к смеси сливочный соус. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см на присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на две части. Одним куском накройте дно и стенки небольшой формы для выпечки, смазанной маслом. Выложите туда начинку. Сверху застелите вторым куском теста. Обрежьте и защипайте края теста. Сделайте отверстия для выхода пара. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 25-35 минут. Немного остудите пирог и подавайте на стол.

Полезный совет

Такой пирог можно заморозить и разогреть в духовке перед подачей.

Смотрите видео, как сделать пиццу "Чикаго":

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться