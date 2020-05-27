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Рецепт английского пирога с курицей и грибами

Сегодня, 17:55

Готовим сытный пирог из слоеного теста в духовке

Пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сладким перцем – очень простое, вкусное и сытное блюдо. Вам нужно будет разморозить и раскатать слоеное тесто, наполнить его начинкой и запечь в духовке до румяной корочки.

Такой пирог можно подавать как на ужин, так и на завтрак. В любом случае, он обязательно понравится всей семье.

Пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами
Пирог с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. масла
  • 1 ст.л. муки
  • 200 мл куриного бульона
  • 3 ст.л. жирных сливок
  • 1 болгарский перец
  • 10 шампиньонов
  • 400 г отварного куриного филе
  • 225 г слоеного теста
  • Яйцо

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Способ приготовления:

  1. Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и подержите смесь на слабом огне 3 минуты.
  2. Влейте куриный бульон и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Тогда влейте сливки и продолжайте тушить 5-7 минут.
  3. Отдельно обжарьте на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. После этого добавьте к смеси сливочный соус.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см на присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на две части. Одним куском накройте дно и стенки небольшой формы для выпечки, смазанной маслом. Выложите туда начинку.
  5. Сверху застелите вторым куском теста. Обрежьте и защипайте края теста. Сделайте отверстия для выхода пара.
  6. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 25-35 минут.
  7. Немного остудите пирог и подавайте на стол.

Полезный совет

Такой пирог можно заморозить и разогреть в духовке перед подачей.

Смотрите видео, как сделать пиццу "Чикаго":

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: Сегодня
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