Рецепт английского пирога с курицей и грибами
Готовим сытный пирог из слоеного теста в духовке
Пирог из слоеного теста с курицей, грибами и сладким перцем – очень простое, вкусное и сытное блюдо. Вам нужно будет разморозить и раскатать слоеное тесто, наполнить его начинкой и запечь в духовке до румяной корочки.
Такой пирог можно подавать как на ужин, так и на завтрак. В любом случае, он обязательно понравится всей семье.
Пирог с курицей и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 201 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 ст. л. масла
- 1 ст.л. муки
- 200 мл куриного бульона
- 3 ст.л. жирных сливок
- 1 болгарский перец
- 10 шампиньонов
- 400 г отварного куриного филе
- 225 г слоеного теста
- Яйцо
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Способ приготовления:
- Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и подержите смесь на слабом огне 3 минуты.
- Влейте куриный бульон и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Тогда влейте сливки и продолжайте тушить 5-7 минут.
- Отдельно обжарьте на сливочном масле нарезанную курятину, перец и грибы. После этого добавьте к смеси сливочный соус.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см на присыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на две части. Одним куском накройте дно и стенки небольшой формы для выпечки, смазанной маслом. Выложите туда начинку.
- Сверху застелите вторым куском теста. Обрежьте и защипайте края теста. Сделайте отверстия для выхода пара.
- Взбейте яйцо и смажьте им поверхность пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 ºС духовке около 25-35 минут.
- Немного остудите пирог и подавайте на стол.
Полезный совет
Такой пирог можно заморозить и разогреть в духовке перед подачей.
Смотрите видео, как сделать пиццу "Чикаго":
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.
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