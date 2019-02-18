Рецепт апельсинового соуса к блинам от Григория Германа

Вы можете подать с этим соусом любые сладкие блины и оладьи

Григорий Герман поделился рецептом сладкого соуса к блинчикам Фото: tv.ua

Масленичная неделя в 2019 году стартует 4 марта. Если вы хотите заранее запастись идеями праздничных блюд, возьмите на заметку рецепт апельсинового соуса к блинам от ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа.

"Есть такой роскошный французский классический десерт – "Креп Сюзетт". По легенде, его приготовил повар, влюбленный безответно. Конечно же, в ветреную приму театра по имени Сюзетт. Добился он своего или не добился, мне не известно. Но точно знаю, что к оладьям и панкейкам, блинчикам и гренкам этот соус – первейшее дело.

Из особенностей – он очень быстро застывает, поэтому готовьте его в последнюю очередь, уже при сидящих за столом домочадцах. Тем более, что в процесс входит фламбирование – наверное, самая эффектная кулинарная техника", – рассказал Григорий Герман в своем Facebook.

Апельсиновый соус к блинчикам

Оладьи с цитрусовым соусом Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

Апельсин – 2 шт.

Сахар – 70 г

Сливочное масло – 50 г

Коньяк – 15 г

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Рецепт приготовления:

С одного из апельсинов снимаем цедру и нарезаем очень тонкими полосками. Из обоих апельсинов выдавливаем сок. Растапливаем на сковороде сливочное масло. Добавляем сахар и растапливаем до карамельного цвета, постоянно помешивая. Добавляем в карамель апельсиновый сок. Провариваем 2 минуты на среднем огне. Добавляем цедру. Провариваем 30 секунд. Добавляем коньяк и тут же поджигаем. Энергично встряхивая сковородку, ждем, пока огонь потухнет. Провариваем еще полминуты. Есть!

"В оригинальном рецепте блинчики слегка просушиваются в этом соусе, и флабмируется соус вместе с блинчиками в самом конце. У меня все проще. Сверху полить – вполне достаточно. И оставьте оладьи или блинчики для очищения сковороды и тарелок от соуса", – добавил ведущий.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных банановых оладий.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи по рецепту Григория Германа:

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