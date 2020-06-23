Рецепт аппетитной ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой
Вместо голубики можно использовать чернику, смородину или малину
Ватрушка от Юлии Высоцкой мало похожа на привычные всем булочки-ватрушки с творогом и изюмом. Это настоящий пирог с начинкой из творога, лимона и ягод.
Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку.
Ватрушка с творогом и голубикой
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 573 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 200 г
- Сливочное масло — 200 г
- Творог 9% — 200 г
Читайте также:Королевская ватрушка с творогом и абрикосами
Для начинки:
- Голубика — 400 г
- Творог 9% — 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Яичный желток — 1 шт.
- Лимон — 1/2 шт.
- Сахар коричневый — 3 ст. л.
- Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
- Соль морская — 1/4 ч. л.
Смотрите видео, как сделать галеты с ягодами:
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
- Приготовить тесто: предварительно охлажденное сливочное масло быстро натереть на крупной терке, добавить просеянную муку, 200 г творога и вымесить руками, затем поместить тесто в холодильник на 20 минут.
- Из лимона выжать 2-3 столовые ложки сока.
- Приготовить начинку: в чашу блендера поместить яйцо, желток, сахар и соль, влить ванильный экстракт и все взбить, добавить кукурузный крахмал, сок лимона и еще раз взбить, затем в два приема ввести творог и взбивать, пока не получится густой крем.
- Разъемную форму застелить бумагой для выпечки, выложить тесто и прижать его руками, сверху равномерно распределить творожную начинку, затем голубику.
- Выпекать ватрушку в разогретой духовке 35-40 минут.
Полезный совет
Перед тем как натереть сливочное масло, поместите миску и терку на 15 минут в морозилку. Чем тоньше будет корж, тем более хрустящим он получится.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное