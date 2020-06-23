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Рецепт аппетитной ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой

Сегодня, 09:04

Вместо голубики можно использовать чернику, смородину или малину

Ватрушка от Юлии Высоцкой мало похожа на привычные всем булочки-ватрушки с творогом и изюмом. Это настоящий пирог с начинкой из творога, лимона и ягод.

Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку.

Ватрушка с творогом и голубикой

Ватрушка с творогом и голубикой
Ватрушка с творогом и голубикой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 573 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 200 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Творог 9% — 200 г

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Для начинки:

  • Голубика — 400 г
  • Творог 9% — 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Сахар коричневый — 3 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 3 ст. л.
  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
  • Соль морская — 1/4 ч. л.

Смотрите видео, как сделать галеты с ягодами:

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 190 °C.
  2. Приготовить тесто: предварительно охлажденное сливочное масло быстро натереть на крупной терке, добавить просеянную муку, 200 г творога и вымесить руками, затем поместить тесто в холодильник на 20 минут.
  3. Из лимона выжать 2-3 столовые ложки сока.
  4. Приготовить начинку: в чашу блендера поместить яйцо, желток, сахар и соль, влить ванильный экстракт и все взбить, добавить кукурузный крахмал, сок лимона и еще раз взбить, затем в два приема ввести творог и взбивать, пока не получится густой крем.
  5. Разъемную форму застелить бумагой для выпечки, выложить тесто и прижать его руками, сверху равномерно распределить творожную начинку, затем голубику.
  6. Выпекать ватрушку в разогретой духовке 35-40 минут.

Полезный совет

Перед тем как натереть сливочное масло, поместите миску и терку на 15 минут в морозилку. Чем тоньше будет корж, тем более хрустящим он получится.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

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Источник: Сегодня
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