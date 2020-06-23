Рецепт аппетитной ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой

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Ватрушка от Юлии Высоцкой мало похожа на привычные всем булочки-ватрушки с творогом и изюмом. Это настоящий пирог с начинкой из творога, лимона и ягод.

Рецепт очень простой, обязательно получится у всех! Кстати, вы можете не запекать голубику, а украсить свежими ягодами уже готовую ватрушку.

Ватрушка с творогом и голубикой

Ватрушка с творогом и голубикой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

573 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 200 г

Сливочное масло — 200 г

Творог 9% — 200 г

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Для начинки:

Голубика — 400 г

Творог 9% — 200 г

Яйцо – 1 шт.

Яичный желток — 1 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Сахар коричневый — 3 ст. л.

Кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Соль морская — 1/4 ч. л.

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Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 190 °C. Приготовить тесто: предварительно охлажденное сливочное масло быстро натереть на крупной терке, добавить просеянную муку, 200 г творога и вымесить руками, затем поместить тесто в холодильник на 20 минут. Из лимона выжать 2-3 столовые ложки сока. Приготовить начинку: в чашу блендера поместить яйцо, желток, сахар и соль, влить ванильный экстракт и все взбить, добавить кукурузный крахмал, сок лимона и еще раз взбить, затем в два приема ввести творог и взбивать, пока не получится густой крем. Разъемную форму застелить бумагой для выпечки, выложить тесто и прижать его руками, сверху равномерно распределить творожную начинку, затем голубику. Выпекать ватрушку в разогретой духовке 35-40 минут.

Полезный совет

Перед тем как натереть сливочное масло, поместите миску и терку на 15 минут в морозилку. Чем тоньше будет корж, тем более хрустящим он получится.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

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