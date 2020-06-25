Рецепт аппетитных овощных оладий с фетой в духовке
Такие овощные оладьи подходят для детского меню
Овощные оладьи – это очень просто, вкусно и доступно. В нашем рецепте они запекаются в духовке, поэтому содержат меньше калорий, чем традиционные драники и кабачковые оладьи.
Солить блюдо нужно аккуратно, ведь фета и так достаточно соленая. Осенью такие оладьи можно приготовить с тыквой.
Овощные оладьи в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 75 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 небольшой кабачок
- 1 средняя морковь
- 1 маленькая луковица
- Несколько веточек укропа
- 150 г феты
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. муки
- Соль, молотый перец – по вкусу
Читайте также:Как приготовить диетические печеночные оладьи
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Кабачок натереть на терке, посолить, оставить на 10 минут, а затем отжать жидкость.
- Лук нарезать очень мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. Измельчить укроп.
- В миске смешать все овощи и зелень. Добавить яйцо и всыпать муку, чтобы получилось жидкое тесто. При необходимости добавить еще немного муки.
- Фету размять вилкой и добавить в тесто.
- Столовой ложкой выложить массу на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовить овощные оладьи 20-25 минут или до золотистого цвета.
Как подавать оладьи
Подавайте овощные оладьи горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом. Посыпьте нарезанной зеленью по желанию.
Смотрите видео, как сделать тыквенные оладьи с гречкой:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное