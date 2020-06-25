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Рецепт аппетитных овощных оладий с фетой в духовке

Сегодня, 09:08

Такие овощные оладьи подходят для детского меню

Овощные оладьи – это очень просто, вкусно и доступно. В нашем рецепте они запекаются в духовке, поэтому содержат меньше калорий, чем традиционные драники и кабачковые оладьи.

Солить блюдо нужно аккуратно, ведь фета и так достаточно соленая. Осенью такие оладьи можно приготовить с тыквой.

Овощные оладьи в духовке

Оладьи из овощей в духовке
Оладьи из овощей в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 75 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кабачок
  • 1 средняя морковь
  • 1 маленькая луковица
  • Несколько веточек укропа
  • 150 г феты
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. муки
  • Соль, молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС.
  2. Кабачок натереть на терке, посолить, оставить на 10 минут, а затем отжать жидкость.
  3. Лук нарезать очень мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. Измельчить укроп.
  4. В миске смешать все овощи и зелень. Добавить яйцо и всыпать муку, чтобы получилось жидкое тесто. При необходимости добавить еще немного муки.
  5. Фету размять вилкой и добавить в тесто.
  6. Столовой ложкой выложить массу на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовить овощные оладьи 20-25 минут или до золотистого цвета.

Как подавать оладьи

Подавайте овощные оладьи горячими вместе со сметаной или натуральным йогуртом. Посыпьте нарезанной зеленью по желанию.

Смотрите видео, как сделать тыквенные оладьи с гречкой:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковый торт с сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами кабачковой икры.

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Источник: Сегодня
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