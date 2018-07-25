Рецепт арахисового печенья из четырех ингредиентов

Простое печенье из арахисового масла

Арахисовое печенье Фото: popsugar.com

Чтобы приготовить арахисовое печенье, вам нужно будет только перемешать все ингредиенты для теста в миске и скатать аккуратные шарики. Когда вы сформируете печенье и выложите его на противень, в тесто можно будет равномерно вдавить шоколадные чипсы или поджаренный арахис.

Простое печенье с арахисовым маслом

Ингредиенты:

1 чашка арахисового масла

1 стакан сахара

1 большое яйцо

1 чайная ложка экстракта ванили

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Рецепт приготовления:

Смешайте 1 чашку арахисового масла, 1 стакан сахара, 1 большое яйцо и 1 чайную ложку ванильного экстракта в большой миске. Замесите тесто и скатайте из него шарики диаметром 2.5 см. Выложите шарики противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Придавите каждое печенье зубцами вилки крест-накрест. Выпекайте при 180 С в течение 15 минут или до золотистого цвета. Переложите на решетку и дайте остыть.

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