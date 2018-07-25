Рецепт арахисового печенья из четырех ингредиентов
Простое печенье из арахисового масла
Чтобы приготовить арахисовое печенье, вам нужно будет только перемешать все ингредиенты для теста в миске и скатать аккуратные шарики. Когда вы сформируете печенье и выложите его на противень, в тесто можно будет равномерно вдавить шоколадные чипсы или поджаренный арахис.
Простое печенье с арахисовым маслом
Ингредиенты:
- 1 чашка арахисового масла
- 1 стакан сахара
- 1 большое яйцо
- 1 чайная ложка экстракта ванили
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Рецепт приготовления:
- Смешайте 1 чашку арахисового масла, 1 стакан сахара, 1 большое яйцо и 1 чайную ложку ванильного экстракта в большой миске.
- Замесите тесто и скатайте из него шарики диаметром 2.5 см.
- Выложите шарики противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Придавите каждое печенье зубцами вилки крест-накрест.
- Выпекайте при 180 С в течение 15 минут или до золотистого цвета. Переложите на решетку и дайте остыть.
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Источник: "Сегодня"