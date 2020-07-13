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Рецепт арбузного коктейля с водкой от модели Крисси Тейген

Сегодня, 15:05

Слаш из арбуза, сока лайма и водки – то, что нужно летом

Арбузный коктейль с водкой по рецепту Крисси Тейген – пьянящий летний напиток, который идеально подходит для вечеринки на свежем воздухе. Чтобы он получился вкусным, используйте только спелую и сладкую мякоть арбуза.

Если вам не нравится водка, замените ее на текилу или белое вино. Или, если вы не пьете, просто полностью исключите алкоголь.

Арбузный слаш от Крисси Тейген

Фото: cravingsbychrissyteigen.com

Время приготовления:

  • 5 минут + время на замораживание

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана свежевыжатого сока лайма или лимонного сока
  • 1/4 стакана сахара
  • 4 стакана кубиков арбуза без косточек
  • 1 стакан охлажденной (желательно замороженной) водки
  • Кружочки лимона или лайма и веточки мяты – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Соедините сок лайма и сахар в маленькой миске и перемешайте до полного растворения сахара.
  2. Положите кусочки арбуза в форму для выпечки 9x13 см, затем вылейте сверху смесь лаймового сока и сахара. Поставьте в морозилку минимум на 4 часа.
  3. Переложите все в чашу блендера. Добавьте водку и хорошо взбейте.

Как подавать коктейль

Разлейте в бокалы и украсьте кусочками лайма или лимона и веточками мяты.

Смотрите видео, как сделать арбузное желе с водкой:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с сыром по рецепту Крисси Тейген. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом смузи для красивой кожи от Риз Уизерспун.

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Источник: Сегодня
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