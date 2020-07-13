Рецепт арбузного коктейля с водкой от модели Крисси Тейген

Слаш из арбуза, сока лайма и водки – то, что нужно летом

Арбузный коктейль с водкой по рецепту Крисси Тейген – пьянящий летний напиток, который идеально подходит для вечеринки на свежем воздухе. Чтобы он получился вкусным, используйте только спелую и сладкую мякоть арбуза.

Если вам не нравится водка, замените ее на текилу или белое вино. Или, если вы не пьете, просто полностью исключите алкоголь.

Арбузный слаш от Крисси Тейген

Фото: cravingsbychrissyteigen.com

Время приготовления:

5 минут + время на замораживание

Ингредиенты:

1/4 стакана свежевыжатого сока лайма или лимонного сока

1/4 стакана сахара

4 стакана кубиков арбуза без косточек

1 стакан охлажденной (желательно замороженной) водки

Кружочки лимона или лайма и веточки мяты – для подачи

Способ приготовления:

Соедините сок лайма и сахар в маленькой миске и перемешайте до полного растворения сахара. Положите кусочки арбуза в форму для выпечки 9x13 см, затем вылейте сверху смесь лаймового сока и сахара. Поставьте в морозилку минимум на 4 часа. Переложите все в чашу блендера. Добавьте водку и хорошо взбейте.

Как подавать коктейль

Разлейте в бокалы и украсьте кусочками лайма или лимона и веточками мяты.

Смотрите видео, как сделать арбузное желе с водкой:

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