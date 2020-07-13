Рецепт арбузного коктейля с водкой от модели Крисси Тейген
Слаш из арбуза, сока лайма и водки – то, что нужно летом
Арбузный коктейль с водкой по рецепту Крисси Тейген – пьянящий летний напиток, который идеально подходит для вечеринки на свежем воздухе. Чтобы он получился вкусным, используйте только спелую и сладкую мякоть арбуза.
Если вам не нравится водка, замените ее на текилу или белое вино. Или, если вы не пьете, просто полностью исключите алкоголь.
Арбузный слаш от Крисси Тейген
Время приготовления:
- 5 минут + время на замораживание
Ингредиенты:
- 1/4 стакана свежевыжатого сока лайма или лимонного сока
- 1/4 стакана сахара
- 4 стакана кубиков арбуза без косточек
- 1 стакан охлажденной (желательно замороженной) водки
- Кружочки лимона или лайма и веточки мяты – для подачи
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Способ приготовления:
- Соедините сок лайма и сахар в маленькой миске и перемешайте до полного растворения сахара.
- Положите кусочки арбуза в форму для выпечки 9x13 см, затем вылейте сверху смесь лаймового сока и сахара. Поставьте в морозилку минимум на 4 часа.
- Переложите все в чашу блендера. Добавьте водку и хорошо взбейте.
Как подавать коктейль
Разлейте в бокалы и украсьте кусочками лайма или лимона и веточками мяты.
Смотрите видео, как сделать арбузное желе с водкой:
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