Рецепт ароматного лимонно-макового кекса к чаю

Мак и лимон – это классическое кулинарное сочетание

Лимонно-маковый кекс Фото: Pixabay

Очень вкусный, сочный кекс с изумительным ароматом лимона. Его главный секрет заключается в пропитке – сиропе на основе лимонного сока.

Лимонно-маковый кекс

Ингредиенты:

2 яйца

1 желток

3/4 чашки + 1 ст.л. нежирной сметаны (200г)

1,5 ч.л. ванильного экстракта

2,5 чашки муки (250 г)

1 чашка + 1/4 чашки сахара (250 г)

1,5 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. соды

5 ч.л. цедры лимона

1/3 чашки мака (50 г)

200 г сливочного масла

Для сиропа:

1/2 чашки сахара (100 г)

1/2 чашки свежевыжатого сока лимона

2 ст.л. ликера лимончелло

Читайте также Морковный кекс со сметанно-лимонным кремом

Рецепт приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром в пышный светлый крем. Добавить по одному яйца комнатной температуры, хорошо взбивая после каждого добавления. В конце положить желток и взбить. Затем добавить мелко натертую цедру, ванильный экстракт и сметану, взбить до объединения. Сухие ингредиенты (муку, соль, разрыхлитель и соду) просеять, добавить к ним мак, перемешать и постепенно добавить в тесто, перемешивая на низкой скорости миксера. Тесто выложить в форму для кекса, предварительно смазанную маслом. Выпекать в разогретой до 170 С духовке около 45-55 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Пока кекс печется, приготовить сироп: в сотейнике нагреть лимонный сок, ликер и сахар. Нагревать до растворения сахара (кипятить не нужно). Немного остудить. Готовый кекс, немного остуженный, проколоть деревянной шпажкой в разных местах и полить кекс сиропом в два приема. Первый раз использовать половину сиропа. Дать кексу постоять минут 10 и полить (или смазать кисточкой) оставшимся сиропом. Дать полностью остыть. По желанию посыпать готовый кекс сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram