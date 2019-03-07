Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт ароматного лимонно-макового кекса к чаю

Мак и лимон – это классическое кулинарное сочетание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Лимонно-маковый кекс
Лимонно-маковый кекс
Фото: Pixabay

Очень вкусный, сочный кекс с изумительным ароматом лимона. Его главный секрет заключается в пропитке – сиропе на основе лимонного сока.

Лимонно-маковый кекс

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 желток
  • 3/4 чашки + 1 ст.л. нежирной сметаны (200г)
  • 1,5 ч.л. ванильного экстракта
  • 2,5 чашки муки (250 г)
  • 1 чашка + 1/4 чашки сахара (250 г)
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. соды
  • 5 ч.л. цедры лимона
  • 1/3 чашки мака (50 г)
  • 200 г сливочного масла

Для сиропа:

  • 1/2 чашки сахара (100 г)
  • 1/2 чашки свежевыжатого сока лимона 
  • 2 ст.л. ликера лимончелло

Читайте также
Морковный кекс со сметанно-лимонным кремом

Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Добавить по одному яйца комнатной температуры, хорошо взбивая после каждого добавления. В конце положить желток и взбить. 
  3. Затем добавить мелко натертую цедру, ванильный экстракт и сметану, взбить до объединения. 
  4. Сухие ингредиенты (муку, соль, разрыхлитель и соду) просеять, добавить к ним мак, перемешать и постепенно добавить в тесто, перемешивая на низкой скорости миксера. 
  5. Тесто выложить в форму для кекса, предварительно смазанную маслом. Выпекать в разогретой до 170 С духовке около 45-55 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. 
  6. Пока кекс печется, приготовить сироп: в сотейнике нагреть лимонный сок, ликер и сахар. Нагревать до растворения сахара (кипятить не нужно). Немного остудить.
  7. Готовый кекс, немного остуженный, проколоть деревянной шпажкой в разных местах и полить кекс сиропом в два приема. Первый раз использовать половину сиропа. Дать кексу постоять минут 10 и полить (или смазать кисточкой) оставшимся сиропом. Дать полностью остыть.
  8. По желанию посыпать готовый кекс сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить торт "Рафаэлло" на 8 Марта С гречневой мукой и шпинатом: как приготовить полезные блины Как приготовить панкейки с мороженым Рецепт классических капкейков на 8 Марта
мак кекс рецепт лимон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Популярные статьи

Сегодня, 16:55Fun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Сегодня, 10:07Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Сегодня, 05:58Fun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Вчера, 13:48Стиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей