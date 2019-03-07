Рецепт ароматного лимонно-макового кекса к чаю
Мак и лимон – это классическое кулинарное сочетание
Очень вкусный, сочный кекс с изумительным ароматом лимона. Его главный секрет заключается в пропитке – сиропе на основе лимонного сока.
Лимонно-маковый кекс
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 желток
- 3/4 чашки + 1 ст.л. нежирной сметаны (200г)
- 1,5 ч.л. ванильного экстракта
- 2,5 чашки муки (250 г)
- 1 чашка + 1/4 чашки сахара (250 г)
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. соды
- 5 ч.л. цедры лимона
- 1/3 чашки мака (50 г)
- 200 г сливочного масла
Для сиропа:
- 1/2 чашки сахара (100 г)
- 1/2 чашки свежевыжатого сока лимона
- 2 ст.л. ликера лимончелло
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Рецепт приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить по одному яйца комнатной температуры, хорошо взбивая после каждого добавления. В конце положить желток и взбить.
- Затем добавить мелко натертую цедру, ванильный экстракт и сметану, взбить до объединения.
- Сухие ингредиенты (муку, соль, разрыхлитель и соду) просеять, добавить к ним мак, перемешать и постепенно добавить в тесто, перемешивая на низкой скорости миксера.
- Тесто выложить в форму для кекса, предварительно смазанную маслом. Выпекать в разогретой до 170 С духовке около 45-55 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Пока кекс печется, приготовить сироп: в сотейнике нагреть лимонный сок, ликер и сахар. Нагревать до растворения сахара (кипятить не нужно). Немного остудить.
- Готовый кекс, немного остуженный, проколоть деревянной шпажкой в разных местах и полить кекс сиропом в два приема. Первый раз использовать половину сиропа. Дать кексу постоять минут 10 и полить (или смазать кисточкой) оставшимся сиропом. Дать полностью остыть.
- По желанию посыпать готовый кекс сахарной пудрой.
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Источник: Сегодня