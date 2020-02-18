Рецепт ароматного сливочного супа с курицей и рисом
Согревающий куриный суп на сливках
Сытный, густой суп – идеальное блюдо для зимнего обеда. Мы предлагаем сварить ароматный куриный суп с диким рисом, овощами и сливками. Он надолго избавит вас от чувства голода и согреет в холодное время года.
Смотрите видео, как приготовить суп из запеченной тыквы:
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Сливочный суп с курицей и рисом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 2 стакана сливок
- 1 стакан дикого риса
- 1/2 чашки нарезанной моркови
- 2 стебля сельдерея
- 3/4 стакана муки
- 4 стакана куриного бульона
- 2 стакана воды
- 70 г сливочного масла
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. молотого перца
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Рис отварить в литре воды, предварительно промыв его холодной водой.
- Отварить куриную грудку, сохранить четыре стакана бульона для супа. Остудить мясо, убрать кости и шкуру, а затем нарезать на небольшие кусочки.
- В кастрюле с толстым дном на среднем огне, постоянно помешивая, обжарить натертый чеснок на оливковом масле до появления аромата.
- Затем добавить нарезанные маленькими кусочками морковь и сельдерей, обжарить до мягкости. Добавить бульон, воду и нарезанную курицу. Довести до кипения, добавить рис. Накрыть крышкой и снять с огня.
- В отдельной емкости смешать соль, перец и муку.
- В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Добавить приправы к рису и мучную смесь, тщательно перемешать. Влить немного сливок, перемешать. Постоянно размешивая, постепенно влить оставшиеся сливки. Варить до загустения около пяти минут.
- Добавить сливочную смесь в бульон с рисом, аккуратно перемешать и оставить вариться на 10-15 минут.
Полезный совет
Дикий рис можно заменить обычным длиннозернистым, а вместо сельдерея добавить сладкий перец.
Напомним, ранее мы делились рецептом лукового супа. "Сегодня" также писали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.
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Источник: Сегодня