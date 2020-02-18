Рецепт ароматного сливочного супа с курицей и рисом

Согревающий куриный суп на сливках

Зимний куриный суп Фото: Depositphotos

Сытный, густой суп – идеальное блюдо для зимнего обеда. Мы предлагаем сварить ароматный куриный суп с диким рисом, овощами и сливками. Он надолго избавит вас от чувства голода и согреет в холодное время года.

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Сливочный суп с курицей и рисом

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 куриная грудка

2 стакана сливок

1 стакан дикого риса

1/2 чашки нарезанной моркови

2 стебля сельдерея

3/4 стакана муки

4 стакана куриного бульона

2 стакана воды

70 г сливочного масла

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотого перца

2-3 ст. л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Рис отварить в литре воды, предварительно промыв его холодной водой. Отварить куриную грудку, сохранить четыре стакана бульона для супа. Остудить мясо, убрать кости и шкуру, а затем нарезать на небольшие кусочки. В кастрюле с толстым дном на среднем огне, постоянно помешивая, обжарить натертый чеснок на оливковом масле до появления аромата. Затем добавить нарезанные маленькими кусочками морковь и сельдерей, обжарить до мягкости. Добавить бульон, воду и нарезанную курицу. Довести до кипения, добавить рис. Накрыть крышкой и снять с огня. В отдельной емкости смешать соль, перец и муку. В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Добавить приправы к рису и мучную смесь, тщательно перемешать. Влить немного сливок, перемешать. Постоянно размешивая, постепенно влить оставшиеся сливки. Варить до загустения около пяти минут. Добавить сливочную смесь в бульон с рисом, аккуратно перемешать и оставить вариться на 10-15 минут.

Полезный совет

Дикий рис можно заменить обычным длиннозернистым, а вместо сельдерея добавить сладкий перец.

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