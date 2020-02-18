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Рецепт ароматного сливочного супа с курицей и рисом

Согревающий куриный суп на сливках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Зимний куриный суп
Зимний куриный суп
Фото: Depositphotos

Сытный, густой суп – идеальное блюдо для зимнего обеда. Мы предлагаем сварить ароматный куриный суп с диким рисом, овощами и сливками. Он надолго избавит вас от чувства голода и согреет в холодное время года.

Смотрите видео, как приготовить суп из запеченной тыквы:

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Сливочный суп с курицей и рисом

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 2 стакана сливок
  • 1 стакан дикого риса
  • 1/2 чашки нарезанной моркови
  • 2 стебля сельдерея
  • 3/4 стакана муки
  • 4 стакана куриного бульона
  • 2 стакана воды
  • 70 г сливочного масла
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. молотого перца
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. Рис отварить в литре воды, предварительно промыв его холодной водой.
  2. Отварить куриную грудку, сохранить четыре стакана бульона для супа. Остудить мясо, убрать кости и шкуру, а затем нарезать на небольшие кусочки.
  3. В кастрюле с толстым дном на среднем огне, постоянно помешивая, обжарить натертый чеснок на оливковом масле до появления аромата.
  4. Затем добавить нарезанные маленькими кусочками морковь и сельдерей, обжарить до мягкости. Добавить бульон, воду и нарезанную курицу. Довести до кипения, добавить рис. Накрыть крышкой и снять с огня.
  5. В отдельной емкости смешать соль, перец и муку.
  6. В глубокой сковороде растопить сливочное масло. Добавить приправы к рису и мучную смесь, тщательно перемешать. Влить немного сливок, перемешать. Постоянно размешивая, постепенно влить оставшиеся сливки. Варить до загустения около пяти минут.
  7. Добавить сливочную смесь в бульон с рисом, аккуратно перемешать и оставить вариться на 10-15 минут.

Полезный совет

Дикий рис можно заменить обычным длиннозернистым, а вместо сельдерея добавить сладкий перец.

Напомним, ранее мы делились рецептом лукового супа. "Сегодня" также писали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.

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Источник: Сегодня
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