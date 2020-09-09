Рецепт ароматного сливового варенья с корицей и апельсином
Баночку этого вкусного варенья будет приятно открыть зимой
Сливовое варенье с корицей и апельсином – это просто, необычно и очень вкусно. Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому регулируйте его на свой вкус. А если получилось слишком сладко, добавьте сок лимона.
Варенье из слив с апельсином и корицей
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 281 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 3 стакана сахара
- 1 апельсин
- 1/2 палочки корицы
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Способ приготовления:
- Сливы помыть, удалить косточки.
- Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов.
- С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками (только оранжевую часть).
- Как только сливы пустят сок, добавить цедру и корицу.
- Поставить вариться примерно на 30 минут.
- Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.
Как хранить сливовое варенье
Держите заготовку в сухом прохладном месте вдали от открытых солнечных лучей.
Смотрите видео, как приготовить сливовый соус ткемали:
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