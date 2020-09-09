Рецепт ароматного сливового варенья с корицей и апельсином

Баночку этого вкусного варенья будет приятно открыть зимой

Сливовое варенье с корицей и апельсином – это просто, необычно и очень вкусно. Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому регулируйте его на свой вкус. А если получилось слишком сладко, добавьте сок лимона.

Варенье из слив с апельсином и корицей

Сливовое варенье на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг слив

3 стакана сахара

1 апельсин

1/2 палочки корицы

Способ приготовления:

Сливы помыть, удалить косточки. Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов. С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками (только оранжевую часть). Как только сливы пустят сок, добавить цедру и корицу. Поставить вариться примерно на 30 минут. Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.

Как хранить сливовое варенье

Держите заготовку в сухом прохладном месте вдали от открытых солнечных лучей.

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Напомним, ранее мы писали, как испечь сливовый коблер. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом орехового тарта с черникой и сливами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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