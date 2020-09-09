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Рецепт ароматного сливового варенья с корицей и апельсином

Сегодня, 09:04

Баночку этого вкусного варенья будет приятно открыть зимой

Сливовое варенье с корицей и апельсином – это просто, необычно и очень вкусно. Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому регулируйте его на свой вкус. А если получилось слишком сладко, добавьте сок лимона.

Варенье из слив с апельсином и корицей

Сливовое варенье на зиму
Сливовое варенье на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • 3 стакана сахара
  • 1 апельсин
  • 1/2 палочки корицы

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Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, удалить косточки.
  2. Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов.
  3. С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками (только оранжевую часть).
  4. Как только сливы пустят сок, добавить цедру и корицу.
  5. Поставить вариться примерно на 30 минут.
  6. Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.

Как хранить сливовое варенье

Держите заготовку в сухом прохладном месте вдали от открытых солнечных лучей.

Смотрите видео, как приготовить сливовый соус ткемали:

Напомним, ранее мы писали, как испечь сливовый коблер. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом орехового тарта с черникой и сливами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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