Рецепт ароматного тыквенного супа с корицей, медом и кокосом

Этот оригинальный суп из тыквы приятно удивит вас своим вкусом

Мы привыкли, что тыквенный суп – это основное блюдо. Но его можно превратить в десерт, если приготовить с добавлением кокосового молока, корицы, меда и жареной кокосовой стружки. Такое блюдо наполнит ваш дом потрясающими ароматами осени.

Тыквенно-кокосовый суп

Тыквенный суп с кокосом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

225 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 средняя тыква

2 стакана воды

1/2 стакана кокосового молока

1 ст.л. меда

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. корицы

1/2 стакана обжаренной кокосовой стружки

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Способ приготовления:

Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать кубиками. Обжарить на оливковом масле несколько минут, добавить воду и тушить около 15 минут на среднем огне. Готовую мягкую тыкву и жидкость пюрировать с помощью блендера. Добавить мед, корицу и кокосовое молоко и тщательно перемешать. Добавить кокосовую стружку, перемешать и еще раз нагреть, не доводя до кипения. Посолить по вкусу.

Как подавать суп

Подавайте, украсив дополнительной порцией кокосовой стружки или гренками.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный мармелад, а также писали, как сделать крем-суп из кабачков.

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