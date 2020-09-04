Рецепт ароматного тыквенного супа с корицей, медом и кокосом
Этот оригинальный суп из тыквы приятно удивит вас своим вкусом
Мы привыкли, что тыквенный суп – это основное блюдо. Но его можно превратить в десерт, если приготовить с добавлением кокосового молока, корицы, меда и жареной кокосовой стружки. Такое блюдо наполнит ваш дом потрясающими ароматами осени.
Тыквенно-кокосовый суп
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 225 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква
- 2 стакана воды
- 1/2 стакана кокосового молока
- 1 ст.л. меда
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ст.л. корицы
- 1/2 стакана обжаренной кокосовой стружки
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Способ приготовления:
- Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать кубиками.
- Обжарить на оливковом масле несколько минут, добавить воду и тушить около 15 минут на среднем огне.
- Готовую мягкую тыкву и жидкость пюрировать с помощью блендера.
- Добавить мед, корицу и кокосовое молоко и тщательно перемешать.
- Добавить кокосовую стружку, перемешать и еще раз нагреть, не доводя до кипения. Посолить по вкусу.
Как подавать суп
Подавайте, украсив дополнительной порцией кокосовой стружки или гренками.
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