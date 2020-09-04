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Рецепт ароматного тыквенного супа с корицей, медом и кокосом

Сегодня, 20:53

Этот оригинальный суп из тыквы приятно удивит вас своим вкусом

Мы привыкли, что тыквенный суп – это основное блюдо. Но его можно превратить в десерт, если приготовить с добавлением кокосового молока, корицы, меда и жареной кокосовой стружки. Такое блюдо наполнит ваш дом потрясающими ароматами осени.

Тыквенно-кокосовый суп

Тыквенный суп с кокосом
Тыквенный суп с кокосом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 225 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 средняя тыква
  • 2 стакана воды
  • 1/2 стакана кокосового молока
  • 1 ст.л. меда
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ст.л. корицы
  • 1/2 стакана обжаренной кокосовой стружки

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Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от семечек и кожуры, нарезать кубиками.
  2. Обжарить на оливковом масле несколько минут, добавить воду и тушить около 15 минут на среднем огне.
  3. Готовую мягкую тыкву и жидкость пюрировать с помощью блендера.
  4. Добавить мед, корицу и кокосовое молоко и тщательно перемешать.
  5. Добавить кокосовую стружку, перемешать и еще раз нагреть, не доводя до кипения. Посолить по вкусу.

Как подавать суп

Подавайте, украсив дополнительной порцией кокосовой стружки или гренками.

Смотрите видео, как испечь сладкий тыквенный хлеб:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный мармелад, а также писали, как сделать крем-суп из кабачков.

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Источник: Сегодня
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