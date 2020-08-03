Рецепт ароматной запеченной курицы с чесноком и лимоном

Коричневый сахар в маринаде придает этому блюду красивую румяную корочку

Запеченная курица в духовке с лимоном и чесноком – прекрасный вариант для семейного обеда или ужина. Она приготовится быстрее, если вы разрубите тушку на порционные кусочки или возьмете куриные бедрышки или голени.

Курица с лимоном и чесноком

Запеченная курица с чесноком и лимоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

900 г куриных частей или бедер на кости с кожей

Морская соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

3 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. коричневого сахара

4 зубчика чеснока

Кусочки лимона – для подачи

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень пергаментной бумагой. Промыть курицу и обсушить. Приправить солью и перцем по вкусу. В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар и чеснок. Добавить курицу в маринад и перемешать. Положить курицу на противень шкуркой вниз. Запекать от 20-25 минут. Перевернуть и запекать еще 10 минут или до готовности.

Как подавать курицу

Подавать блюдо горячим вместе с дольками лимона, рисом и салатом из рукколы.

Смотрите видео, как приготовить куриные голени на гриле с полентой:

Напомним, ранее мы делились рецептом жаркого из курицы с зеленым горошком, а также писали, как запечь куриные ножки в беконе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться