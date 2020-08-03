Рецепт ароматной запеченной курицы с чесноком и лимоном
Коричневый сахар в маринаде придает этому блюду красивую румяную корочку
Запеченная курица в духовке с лимоном и чесноком – прекрасный вариант для семейного обеда или ужина. Она приготовится быстрее, если вы разрубите тушку на порционные кусочки или возьмете куриные бедрышки или голени.
Курица с лимоном и чесноком
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 156 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 900 г куриных частей или бедер на кости с кожей
- Морская соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. коричневого сахара
- 4 зубчика чеснока
- Кусочки лимона – для подачи
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень пергаментной бумагой.
- Промыть курицу и обсушить. Приправить солью и перцем по вкусу.
- В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар и чеснок. Добавить курицу в маринад и перемешать.
- Положить курицу на противень шкуркой вниз. Запекать от 20-25 минут. Перевернуть и запекать еще 10 минут или до готовности.
Как подавать курицу
Подавать блюдо горячим вместе с дольками лимона, рисом и салатом из рукколы.
Смотрите видео, как приготовить куриные голени на гриле с полентой:
Напомним, ранее мы делились рецептом жаркого из курицы с зеленым горошком, а также писали, как запечь куриные ножки в беконе.
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