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Рецепт ароматной запеченной курицы с чесноком и лимоном

Сегодня, 12:02

Коричневый сахар в маринаде придает этому блюду красивую румяную корочку

Запеченная курица в духовке с лимоном и чесноком – прекрасный вариант для семейного обеда или ужина. Она приготовится быстрее, если вы разрубите тушку на порционные кусочки или возьмете куриные бедрышки или голени.

Курица с лимоном и чесноком

Запеченная курица с чесноком и лимоном
Запеченная курица с чесноком и лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 156 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 900 г куриных частей или бедер на кости с кожей
  • Морская соль – по вкусу
  • Молотый черный перец – по вкусу
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. коричневого сахара
  • 4 зубчика чеснока
  • Кусочки лимона – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 °С. Застелить противень пергаментной бумагой.
  2. Промыть курицу и обсушить. Приправить солью и перцем по вкусу.
  3. В большой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, коричневый сахар и чеснок. Добавить курицу в маринад и перемешать.
  4. Положить курицу на противень шкуркой вниз. Запекать от 20-25 минут. Перевернуть и запекать еще 10 минут или до готовности.

Как подавать курицу

Подавать блюдо горячим вместе с дольками лимона, рисом и салатом из рукколы.

Смотрите видео, как приготовить куриные голени на гриле с полентой:

Напомним, ранее мы делились рецептом жаркого из курицы с зеленым горошком, а также писали, как запечь куриные ножки в беконе.

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Источник: Сегодня
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