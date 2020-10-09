Рецепт ароматных тыквенных оладий от Марты Стюарт
Для приготовления оладий выбирайте мускатную тыкву
Пышные тыквенные оладьи – идеальный осенний завтрак. Они получаются очень ароматными благодаря обилию специй: корицы, имбиря, гвоздики и мускатного ореха.
Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и автора кулинарных книг.
Тыквенные оладьи с пряностями
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 171 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 1/4 чашки муки
- 2 ст. л. сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. молотого имбиря
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. мускатного ореха
- Щепотка молотой гвоздики
- 1 яйцо
- 6 ст. л. тыквенного пюре
- 2 ст. л. растопленного сливочного масла
- 1 чашка молока
Способ приготовления:
- Смешайте муку с сахаром, разрыхлителем, солью и пряностями.
- Отдельно взболтайте яйцо, добавьте молоко, масло, тыквенное пюре, перемешайте.
- Соедините сухие ингредиенты с жидкими, перемешайте.
- Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
- Подавайте с кленовым сиропом или медом.
На заметку
Емкость чашки в рецепте – 250 мл.
Смотрите видео, почему тыкву стоит включить в свой рацион:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные завтраки из тыквы, а также делились рецептом холодного тыквенного латте.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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