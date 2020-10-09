Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт ароматных тыквенных оладий от Марты Стюарт

Сегодня, 11:02

Для приготовления оладий выбирайте мускатную тыкву

Пышные тыквенные оладьи – идеальный осенний завтрак. Они получаются очень ароматными благодаря обилию специй: корицы, имбиря, гвоздики и мускатного ореха.

Рецепт от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и автора кулинарных книг.

Тыквенные оладьи с пряностями

Тыквенные оладьи
Тыквенные оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 1/4 чашки муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. молотого имбиря
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. мускатного ореха
  • Щепотка молотой гвоздики
  • 1 яйцо
  • 6 ст. л. тыквенного пюре
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла
  • 1 чашка молока

Читайте также:
Как сделать кабачковые оладьи с зеленью, чесноком и сыром

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку с сахаром, разрыхлителем, солью и пряностями.
  2. Отдельно взболтайте яйцо, добавьте молоко, масло, тыквенное пюре, перемешайте.
  3. Соедините сухие ингредиенты с жидкими, перемешайте.
  4. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
  5. Подавайте с кленовым сиропом или медом.

На заметку

Емкость чашки в рецепте – 250 мл.

Смотрите видео, почему тыкву стоит включить в свой рацион:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные завтраки из тыквы, а также делились рецептом холодного тыквенного латте.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт паштета из куриной печени с виски и яблоком Как испечь тарт с грушей и заварным кремом Вкусный осенний завтрак: шоколадная каша с финиками Рецепт быстрых яблочных пирожков из творожного теста
завтрак тыква рецепт оладьи Марта Стюарт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:35Fun

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

Сегодня, 05:05Events

9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:28Fun

Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

Вчера, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Вчера, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

7 октябряEvents

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

7 октябряFun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

7 октябряСтиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

7 октябряFun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

7 октябряТехно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

7 октябряFun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

7 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Новости партнеров

Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Ефектні моделі, з якими розважалися молоді зірки збірної Англії
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Назван самый хитрый знак Зодиака
Назван самый хитрый знак Зодиака

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять