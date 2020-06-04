Рецепт ароматных вегетарианских котлет из чечевицы
Готовим веганские котлеты с помидорами и зеленью
Овощные котлеты из чечевицы, помидоров и чеснока получаются не только вкусными, но и очень полезными. Как и другие бобовые, чечевица почти не содержит жира, но богата белком и клетчаткой.
Как приготовить чечевицу? Для начала обязательно промойте крупу холодной водой. В зависимости от сорта, чечевице требуется разное время варки, оно колеблется от 10 до 40 минут.
Котлеты из чечевицы с помидорами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 179 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г помидоров
- 1 луковица
- 100 г чечевицы
- 1 ч.л. порошка карри
- Несколько веточек петрушки
- Сок 1 лимона
- 1 ст.л. муки
- 1 ст.л. растительного масла
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, мякоть измельчить.
- Лук очистить, мелко нарезать.
- Чечевицу промыть в холодной воде.
- Положить овощи и чечевицу в кастрюлю, влить 5-6 ст.л. воды и готовить под крышкой, помешивая, 30 минут.
- Добавить карри, измельченную петрушку, лимонный сок, соль и перец. Готовить еще 15-20 минут или до мягкости чечевицы. При необходимости влить немного воды. Дать остыть.
- Из получившейся массы сформовать плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть в сковороде масло, положить котлеты и обжаривать по паре минут с каждой стороны.
Как подавать котлеты из чечевицы
Чечевичные котлеты можно подать горячими или холодными. К ним хорошо подойдет салат из свежих овощей.
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