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Рецепт ароматных вегетарианских котлет из чечевицы

Сегодня, 11:15

Готовим веганские котлеты с помидорами и зеленью

Овощные котлеты из чечевицы, помидоров и чеснока получаются не только вкусными, но и очень полезными. Как и другие бобовые, чечевица почти не содержит жира, но богата белком и клетчаткой.

Как приготовить чечевицу? Для начала обязательно промойте крупу холодной водой. В зависимости от сорта, чечевице требуется разное время варки, оно колеблется от 10 до 40 минут.

Котлеты из чечевицы с помидорами

Котлеты из чечевицы
Котлеты из чечевицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г помидоров
  • 1 луковица
  • 100 г чечевицы
  • 1 ч.л. порошка карри
  • Несколько веточек петрушки
  • Сок 1 лимона
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, мякоть измельчить.
  2. Лук очистить, мелко нарезать.
  3. Чечевицу промыть в холодной воде.
  4. Положить овощи и чечевицу в кастрюлю, влить 5-6 ст.л. воды и готовить под крышкой, помешивая, 30 минут.
  5. Добавить карри, измельченную петрушку, лимонный сок, соль и перец. Готовить еще 15-20 минут или до мягкости чечевицы. При необходимости влить немного воды. Дать остыть.
  6. Из получившейся массы сформовать плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть в сковороде масло, положить котлеты и обжаривать по паре минут с каждой стороны.

Как подавать котлеты из чечевицы

Чечевичные котлеты можно подать горячими или холодными. К ним хорошо подойдет салат из свежих овощей.

Смотрите видео, как сделать индийский дал из чечевицы с лепешками:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из чечевицы с грушей.

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Источник: Сегодня
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