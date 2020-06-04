Рецепт ароматных вегетарианских котлет из чечевицы

Готовим веганские котлеты с помидорами и зеленью

Овощные котлеты из чечевицы, помидоров и чеснока получаются не только вкусными, но и очень полезными. Как и другие бобовые, чечевица почти не содержит жира, но богата белком и клетчаткой.

Как приготовить чечевицу? Для начала обязательно промойте крупу холодной водой. В зависимости от сорта, чечевице требуется разное время варки, оно колеблется от 10 до 40 минут.

Котлеты из чечевицы с помидорами

Котлеты из чечевицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г помидоров

1 луковица

100 г чечевицы

1 ч.л. порошка карри

Несколько веточек петрушки

Сок 1 лимона

1 ст.л. муки

1 ст.л. растительного масла

Соль, перец

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Способ приготовления:

Помидоры обдать крутым кипятком, снять кожицу, мякоть измельчить. Лук очистить, мелко нарезать. Чечевицу промыть в холодной воде. Положить овощи и чечевицу в кастрюлю, влить 5-6 ст.л. воды и готовить под крышкой, помешивая, 30 минут. Добавить карри, измельченную петрушку, лимонный сок, соль и перец. Готовить еще 15-20 минут или до мягкости чечевицы. При необходимости влить немного воды. Дать остыть. Из получившейся массы сформовать плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть в сковороде масло, положить котлеты и обжаривать по паре минут с каждой стороны.

Как подавать котлеты из чечевицы

Чечевичные котлеты можно подать горячими или холодными. К ним хорошо подойдет салат из свежих овощей.

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