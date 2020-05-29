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Рецепт двухслойной творожной запеканки с изюмом и маком

Сегодня, 09:06

Готовим оригинальную запеканку из творога в духовке

Эта необычная запеканка из творога состоит из двух слоев – один из них маковый, а другой – с добавлением изюма. Готовить ее лучше в небольшой форме, чтобы она получилась пышной и высокой.

Кстати, вместо манной крупы вы можете добавить в творожную массу пакетик ванильного пудинга.

Банановая творожная запеканка с изюмом и маком

Творожно-банановая запеканка
Творожно-банановая запеканка
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г жирного творога
  • 2 яйца
  • 2-3 ст.л. манки
  • 50 г изюма
  • 2 ст.л. мака
  • 1 спелый банан
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 2-3 ст.л. сметаны

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Способ приготовления:

  1. Измельчить все ингредиенты, кроме изюма и мака, в блендере.
  2. Изюм замочить в теплой воде, затем промыть и обсушить.
  3. Разделить творожную массу на две равные части. В одну из них добавить мак, в другую – изюм.
  4. Форму для выпечки 20х20 см смазать маслом и присыпать манкой. На дно вылить творожную массу с маком, сверху – с изюмом.
  5. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30-40 минут.

Как подавать творожную запеканку

Остудите запеканку из творога и подавайте ее вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом.

Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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