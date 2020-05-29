Рецепт двухслойной творожной запеканки с изюмом и маком
Готовим оригинальную запеканку из творога в духовке
Эта необычная запеканка из творога состоит из двух слоев – один из них маковый, а другой – с добавлением изюма. Готовить ее лучше в небольшой форме, чтобы она получилась пышной и высокой.
Кстати, вместо манной крупы вы можете добавить в творожную массу пакетик ванильного пудинга.
Банановая творожная запеканка с изюмом и маком
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 127 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г жирного творога
- 2 яйца
- 2-3 ст.л. манки
- 50 г изюма
- 2 ст.л. мака
- 1 спелый банан
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 2-3 ст.л. сметаны
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Способ приготовления:
- Измельчить все ингредиенты, кроме изюма и мака, в блендере.
- Изюм замочить в теплой воде, затем промыть и обсушить.
- Разделить творожную массу на две равные части. В одну из них добавить мак, в другую – изюм.
- Форму для выпечки 20х20 см смазать маслом и присыпать манкой. На дно вылить творожную массу с маком, сверху – с изюмом.
- Отправить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30-40 минут.
Как подавать творожную запеканку
Остудите запеканку из творога и подавайте ее вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом.
Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:
Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
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