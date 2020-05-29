Рецепт двухслойной творожной запеканки с изюмом и маком

Готовим оригинальную запеканку из творога в духовке

Эта необычная запеканка из творога состоит из двух слоев – один из них маковый, а другой – с добавлением изюма. Готовить ее лучше в небольшой форме, чтобы она получилась пышной и высокой.

Кстати, вместо манной крупы вы можете добавить в творожную массу пакетик ванильного пудинга.

Банановая творожная запеканка с изюмом и маком

Творожно-банановая запеканка Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г жирного творога

2 яйца

2-3 ст.л. манки

50 г изюма

2 ст.л. мака

1 спелый банан

3 ст.л. сахара

1 ч.л. ванильного сахара

2-3 ст.л. сметаны

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Способ приготовления:

Измельчить все ингредиенты, кроме изюма и мака, в блендере. Изюм замочить в теплой воде, затем промыть и обсушить. Разделить творожную массу на две равные части. В одну из них добавить мак, в другую – изюм. Форму для выпечки 20х20 см смазать маслом и присыпать манкой. На дно вылить творожную массу с маком, сверху – с изюмом. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать 30-40 минут.

Как подавать творожную запеканку

Остудите запеканку из творога и подавайте ее вместе со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом.

Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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