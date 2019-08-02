Рецепт бефстроганова из говяжьей печени в сметанном соусе
Готовим жареную печень со сметаной на сковороде
Бефстроганов – это сытное мясное блюдо, которое в классическом рецепте делают из говядины. Но по такому же принципу можно приготовить свинину, курицы и даже субпродукты.
Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:
Мы поделимся рецептом бефстроганова из говяжьей печени с луком, сметаной и коньяком. К столу такое блюдо можно подавать вместе с картофельным пюре, гречневой кашей или макаронами.
Бефстроганов из печени
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Печень свиная или говяжья – 1 кг
- Лук – 3-4 шт.
- Масло сливочное – 100 г
- Масло растительное – 3 ст.л
- Сметана – 200 г
- Коньяк – 1 ст.л
- Соль, перец
- Зелень
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Способ приготовления:
- Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Чтобы печень стала нежнее, ее можно залить на несколько часов молоком.
- Нарезать печень тонкими продолговатыми брусочками.
- Лук очистить, нарезать полукольцами или кубиками.
- Разогреть сковороду, добавив 1 ст.л. растительного масла и 50 г сливочного.
- Положить в горячее масло печень и обжарить до полуготовности. Переложить на тарелку.
- Добавить в сковороду оставшееся масло (сливочное и растительное), высыпать лук и обжарить до прозрачности.
- В сковороду с луком добавить печень, перемешать. Влить коньяк и довести до кипения, чтобы алкоголь выпарился.
- Готовить бефстроганов еще 10-15 минут на небольшом огне. В конце добавить сметану и перемешать. Прогреть и снять с плиты.
- Подавать, украсив зеленью.
Совет: в блюдо можно добавить несколько ложек томатного соуса, а также нарезанные и обжаренные шампиньоны.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из говяжьей печени.
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Источник: Сегодня