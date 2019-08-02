Рецепт бефстроганова из говяжьей печени в сметанном соусе

Готовим жареную печень со сметаной на сковороде

Бефстроганов из печени Фото: Depositphotos

Бефстроганов – это сытное мясное блюдо, которое в классическом рецепте делают из говядины. Но по такому же принципу можно приготовить свинину, курицы и даже субпродукты.

Смотрите видео, как приготовить печеночный паштет с коньяком:

Мы поделимся рецептом бефстроганова из говяжьей печени с луком, сметаной и коньяком. К столу такое блюдо можно подавать вместе с картофельным пюре, гречневой кашей или макаронами.

Бефстроганов из печени

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Печень свиная или говяжья – 1 кг

Лук – 3-4 шт.

Масло сливочное – 100 г

Масло растительное – 3 ст.л

Сметана – 200 г

Коньяк – 1 ст.л

Соль, перец

Зелень

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Способ приготовления:

Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Чтобы печень стала нежнее, ее можно залить на несколько часов молоком. Нарезать печень тонкими продолговатыми брусочками. Лук очистить, нарезать полукольцами или кубиками. Разогреть сковороду, добавив 1 ст.л. растительного масла и 50 г сливочного. Положить в горячее масло печень и обжарить до полуготовности. Переложить на тарелку. Добавить в сковороду оставшееся масло (сливочное и растительное), высыпать лук и обжарить до прозрачности. В сковороду с луком добавить печень, перемешать. Влить коньяк и довести до кипения, чтобы алкоголь выпарился. Готовить бефстроганов еще 10-15 минут на небольшом огне. В конце добавить сметану и перемешать. Прогреть и снять с плиты. Подавать, украсив зеленью.

Совет: в блюдо можно добавить несколько ложек томатного соуса, а также нарезанные и обжаренные шампиньоны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из говяжьей печени.

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