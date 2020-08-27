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Рецепт безалкогольного коктейля "Фруктовая фантазия"

Сегодня, 16:54

Этот летний напиток понравится как взрослым, так и детям

Существует огромное множество рецептов безалкогольных коктейлей. Это могут освежающие напитки на основе лимонада, которые, подобно классическим коктейлям, можно эффектно украсить.

Мы предлагаем сделать безалкогольный коктейль из фруктового пюре, сока и гренадина. Последний ингредиент можно заменить любым другим сиропом красного цвета.

Фруктовый безалкогольный коктейль

Фруктовый коктейль
Фруктовый коктейль
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 57 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 киви
  • 100 г персикового сока
  • 100 г мультивитаминного сока
  • 15 г гренадина

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Способ приготовления:

  1. Киви очистить от кожицы, нарезать несколько колец и отложить.
  2. Банан, киви, соки и гренадин перемешать в блендере.
  3. Бокал по внутренним граням украсить кольцами киви и влить полученную смесь.

Как украсить напиток

Край бокала можно декорировать карамболем и красной коктейльной вишней. А можно украсить кусочками киви, апельсина и коктейльным зонтиком.

Смотрите видео с рецептом малинового лимонада:

Напомним, ранее мы делились рецептом безалкогольного яблочного сидра, а также писали, как сделать ягодный коктейль с кефиром.

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Источник: Сегодня
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