Рецепт безалкогольного коктейля "Фруктовая фантазия"

Этот летний напиток понравится как взрослым, так и детям

Существует огромное множество рецептов безалкогольных коктейлей. Это могут освежающие напитки на основе лимонада, которые, подобно классическим коктейлям, можно эффектно украсить.

Мы предлагаем сделать безалкогольный коктейль из фруктового пюре, сока и гренадина. Последний ингредиент можно заменить любым другим сиропом красного цвета.

Фруктовый безалкогольный коктейль

Фруктовый коктейль Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

57 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банан

1 киви

100 г персикового сока

100 г мультивитаминного сока

15 г гренадина

Способ приготовления:

Киви очистить от кожицы, нарезать несколько колец и отложить. Банан, киви, соки и гренадин перемешать в блендере. Бокал по внутренним граням украсить кольцами киви и влить полученную смесь.

Как украсить напиток

Край бокала можно декорировать карамболем и красной коктейльной вишней. А можно украсить кусочками киви, апельсина и коктейльным зонтиком.

Смотрите видео с рецептом малинового лимонада:

Напомним, ранее мы делились рецептом безалкогольного яблочного сидра, а также писали, как сделать ягодный коктейль с кефиром.

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