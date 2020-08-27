Рецепт безалкогольного коктейля "Фруктовая фантазия"
Этот летний напиток понравится как взрослым, так и детям
Существует огромное множество рецептов безалкогольных коктейлей. Это могут освежающие напитки на основе лимонада, которые, подобно классическим коктейлям, можно эффектно украсить.
Мы предлагаем сделать безалкогольный коктейль из фруктового пюре, сока и гренадина. Последний ингредиент можно заменить любым другим сиропом красного цвета.
Фруктовый безалкогольный коктейль
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 57 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 киви
- 100 г персикового сока
- 100 г мультивитаминного сока
- 15 г гренадина
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Способ приготовления:
- Киви очистить от кожицы, нарезать несколько колец и отложить.
- Банан, киви, соки и гренадин перемешать в блендере.
- Бокал по внутренним граням украсить кольцами киви и влить полученную смесь.
Как украсить напиток
Край бокала можно декорировать карамболем и красной коктейльной вишней. А можно украсить кусочками киви, апельсина и коктейльным зонтиком.
Смотрите видео с рецептом малинового лимонада:
Напомним, ранее мы делились рецептом безалкогольного яблочного сидра, а также писали, как сделать ягодный коктейль с кефиром.
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