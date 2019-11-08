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Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

Готовим пышный бисквит на кефире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Бисквит на кефире в духовке
Бисквит на кефире в духовке
Фото: Depositphotos

Классический бисквит – это яйца, сахар и мука. Его используют как основу для многих тортов и десертов. Для настоящего бисквита нужно хорошо взбить белки и желтки с сахаром, а затем аккуратно соединить с просеянной мукой. Приготовленное таким образом тесто выпекают в горячей духовке.

Смотрите видео, как выбрать качественный кефир:

Бисквит на кефире без яиц готовится гораздо проще, но при этом вы получите ароматную домашнюю выпечку к вечернему чаю в кругу семьи.

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Рецепт бисквита на кефире

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 300 мл кефира
  • 1/2 стакан растительного масла
  • 150-200 г сахара
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло.
  2. В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разыхлитель, ванильный сахар.
  3. Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово.
  4. Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200 ºС духовке около 30-35 минут.

Полезные советы по приготовлению пирога

  • Сверху на бисквит можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды;
  • Можно сделать коричную посыпку, которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог;
  • Бисквит на кефире можно испечь в мультиварке. Налейте тесто в чашу и готовьте в режиме "Выпечка" в течение 1 часа.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также писали, как сделать бисквитный пирог с черникой.

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Источник: Сегодня
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