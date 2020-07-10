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Рецепт бисквитного торта с творожным суфле и желе от Лилии Ребрик

Сегодня, 13:52

По этому рецепту получается очень красивый трехслойный торт

Бисквитный торт с творожным суфле – идеальный рецепт для лета. Он легкий, освежающий, к тому же готовится совсем просто.

Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом фирменного торта-суфле, который она делает летом. Десерт состоит из трех слоев: бисквита, творожного суфле и взбитых белков с желе.

Бисквитный торт с творожным суфле

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 4 белка
  • Неполный стакан сахара
  • 4 желтка
  • Неполный стакан муки

Для творожного суфле:

  • 500 г творога
  • 2 желтка
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 пакетик вишневого или апельсинового желе
  • 200 мл воды
  • 1 ст.л. разведенного в воде желатина

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Для белкового суфле:

  • 4 белка
  • Неполный стакан сахара
  • 1 пакетик желе
  • 200 мл воды
  • 1 ст.л. разведенного в воде желатина

Смотрите видео, как делают фигурные торты:

Способ приготовления:

  1. Для коржа все взбейте, постепенно добавляя ингредиенты. Выпекайте при 180 ºС в течение 50 минут.
  2. Приготовьте фруктовое желе, залив его кипятком. Остудите, чтобы оно не было слишком горячим. Творог, желтки и сахар взбейте блендером. Аккуратно добавьте в массу фруктовое желе и замоченный желатин.
  3. Возьмите форму, желательно с высокими краями, застелите ее бумагой и выложите бисквит. Сверху распределите творожную массу, поставьте в холодильник.
  4. Белки взбейте вместе с сахаром в густую пену. Добавьте негорячее фруктовое желе и замоченный желатин.
  5. Вылейте полученную массу на творожный слой, верните в холодильник застывать.

Полезный совет

Чтобы сделать торт красивее, выложите сверху кусочки желе. Можно украсить десерт фруктами и залить их специальным желе для торта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколадно-творожный торт с суфле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле и вишней.

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Источник: Сегодня
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