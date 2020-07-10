Рецепт бисквитного торта с творожным суфле и желе от Лилии Ребрик
По этому рецепту получается очень красивый трехслойный торт
Бисквитный торт с творожным суфле – идеальный рецепт для лета. Он легкий, освежающий, к тому же готовится совсем просто.
Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram поделилась рецептом фирменного торта-суфле, который она делает летом. Десерт состоит из трех слоев: бисквита, творожного суфле и взбитых белков с желе.
Бисквитный торт с творожным суфле
Ингредиенты:
Для коржа:
- 4 белка
- Неполный стакан сахара
- 4 желтка
- Неполный стакан муки
Для творожного суфле:
- 500 г творога
- 2 желтка
- 3 ст.л. сахара
- 1 пакетик вишневого или апельсинового желе
- 200 мл воды
- 1 ст.л. разведенного в воде желатина
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Для белкового суфле:
- 4 белка
- Неполный стакан сахара
- 1 пакетик желе
- 200 мл воды
- 1 ст.л. разведенного в воде желатина
Смотрите видео, как делают фигурные торты:
Способ приготовления:
- Для коржа все взбейте, постепенно добавляя ингредиенты. Выпекайте при 180 ºС в течение 50 минут.
- Приготовьте фруктовое желе, залив его кипятком. Остудите, чтобы оно не было слишком горячим. Творог, желтки и сахар взбейте блендером. Аккуратно добавьте в массу фруктовое желе и замоченный желатин.
- Возьмите форму, желательно с высокими краями, застелите ее бумагой и выложите бисквит. Сверху распределите творожную массу, поставьте в холодильник.
- Белки взбейте вместе с сахаром в густую пену. Добавьте негорячее фруктовое желе и замоченный желатин.
- Вылейте полученную массу на творожный слой, верните в холодильник застывать.
Полезный совет
Чтобы сделать торт красивее, выложите сверху кусочки желе. Можно украсить десерт фруктами и залить их специальным желе для торта.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать шоколадно-творожный торт с суфле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом торта с творожным суфле и вишней.
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