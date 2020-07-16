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Рецепт быстрого домашнего лимонада с мятой и лаймом

Сегодня, 09:00

Лайм и мята делают привычный лимонад гораздо интереснее

Домашний лимонад с лаймом и мятой – это освежающий летний напиток, который украсит ваш стол и понравится взрослым и детям. В рецепте используется сахарная пудра – она растворяется в холодной воде быстрее, чем обычный сахар.

Простой лимонад с лаймом и мятой

Лимонад с мятой и лаймом
Лимонад с мятой и лаймом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 40 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 лимона
  • 1 лайм
  • 5-6 ст.л. сахарной пудры
  • Свежая мята – пучок
  • Питьевая вода
  • Лед

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Способ приготовления:

  1. Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты.
  2. Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится.
  3. Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту.
  4. Подавайте на стол в стаканах с трубочками.

Полезный совет

В такой лимонад можно добавить ягоды или фрукты – клубнику, малину, персики, апельсины, карамболь.

Смотрите видео, как приготовить малиновый лимонад с фиолетовым базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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Источник: Сегодня
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