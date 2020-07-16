Рецепт быстрого домашнего лимонада с мятой и лаймом
Лайм и мята делают привычный лимонад гораздо интереснее
Домашний лимонад с лаймом и мятой – это освежающий летний напиток, который украсит ваш стол и понравится взрослым и детям. В рецепте используется сахарная пудра – она растворяется в холодной воде быстрее, чем обычный сахар.
Простой лимонад с лаймом и мятой
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 40 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 лимона
- 1 лайм
- 5-6 ст.л. сахарной пудры
- Свежая мята – пучок
- Питьевая вода
- Лед
Способ приготовления:
- Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты.
- Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится.
- Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту.
- Подавайте на стол в стаканах с трубочками.
Полезный совет
В такой лимонад можно добавить ягоды или фрукты – клубнику, малину, персики, апельсины, карамболь.
Смотрите видео, как приготовить малиновый лимонад с фиолетовым базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
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