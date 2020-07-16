Рецепт быстрого домашнего лимонада с мятой и лаймом

Лайм и мята делают привычный лимонад гораздо интереснее

Домашний лимонад с лаймом и мятой – это освежающий летний напиток, который украсит ваш стол и понравится взрослым и детям. В рецепте используется сахарная пудра – она растворяется в холодной воде быстрее, чем обычный сахар.

Простой лимонад с лаймом и мятой

Лимонад с мятой и лаймом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

40 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 лимона

1 лайм

5-6 ст.л. сахарной пудры

Свежая мята – пучок

Питьевая вода

Лед

Способ приготовления:

Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты. Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится. Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту. Подавайте на стол в стаканах с трубочками.

Полезный совет

В такой лимонад можно добавить ягоды или фрукты – клубнику, малину, персики, апельсины, карамболь.

Смотрите видео, как приготовить малиновый лимонад с фиолетовым базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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