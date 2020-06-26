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Рецепт быстрого крамбла с абрикосами и корицей

Сегодня, 12:24

Крамбл подают с йогуртом, мороженым или взбитыми сливками

Крамбл – это сладкий пирог из крошки песочного теста и различных фруктов или ягод. Сочная ароматная начинка сочетается с хрустящей песочной корочкой.

Мы предлагаем сделать летний крамбл с абрикосами и корицей. Это простой в приготовлении десерт, с которым справятся даже дети.

Крамбл с абрикосами в духовке

Крамбл с абрикосами и корицей
Крамбл с абрикосами и корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 180 г абрикосов
  • 35 г коричневого сахара
  • 1 ст.л. воды

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Для крошки:

  • 20 г муки
  • 20 г сахара
  • 20 г холодного сливочного масла
  • Щепотка корицы
  • Миндальные лепестки

Смотрите видео, как сделать крамбл с яблоками:

Способ приготовления:

  1. Удалить косточки из абрикосов, мякоть нарезать.
  2. Сложить в сотейник, добавить воду и сахар. Поставить на средний огонь и готовить, пока абрикосы не станут мягкими.
  3. В миске смешать муку с сахаром и корицей. Добавить сливочное масло. Перетереть руками до получения крошки.
  4. Смазать формочки сливочным маслом. Выложить абрикосы, посыпать коричной крошкой.
  5. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать около 35 минут. Незадолго до готовности посыпать миндальными лепестками.

Как подавать десерт

Подавать крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом постного крамбла с фруктами.

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Источник: Сегодня
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