Рецепт быстрого крамбла с абрикосами и корицей

Крамбл подают с йогуртом, мороженым или взбитыми сливками

Крамбл – это сладкий пирог из крошки песочного теста и различных фруктов или ягод. Сочная ароматная начинка сочетается с хрустящей песочной корочкой.

Мы предлагаем сделать летний крамбл с абрикосами и корицей. Это простой в приготовлении десерт, с которым справятся даже дети.

Крамбл с абрикосами в духовке

Крамбл с абрикосами и корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

180 г абрикосов

35 г коричневого сахара

1 ст.л. воды

Для крошки:

20 г муки

20 г сахара

20 г холодного сливочного масла

Щепотка корицы

Миндальные лепестки

Смотрите видео, как сделать крамбл с яблоками:

Способ приготовления:

Удалить косточки из абрикосов, мякоть нарезать. Сложить в сотейник, добавить воду и сахар. Поставить на средний огонь и готовить, пока абрикосы не станут мягкими. В миске смешать муку с сахаром и корицей. Добавить сливочное масло. Перетереть руками до получения крошки. Смазать формочки сливочным маслом. Выложить абрикосы, посыпать коричной крошкой. Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать около 35 минут. Незадолго до готовности посыпать миндальными лепестками.

Как подавать десерт

Подавать крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом постного крамбла с фруктами.

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