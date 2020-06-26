Рецепт быстрого крамбла с абрикосами и корицей
Крамбл подают с йогуртом, мороженым или взбитыми сливками
Крамбл – это сладкий пирог из крошки песочного теста и различных фруктов или ягод. Сочная ароматная начинка сочетается с хрустящей песочной корочкой.
Мы предлагаем сделать летний крамбл с абрикосами и корицей. Это простой в приготовлении десерт, с которым справятся даже дети.
Крамбл с абрикосами в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 207 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 180 г абрикосов
- 35 г коричневого сахара
- 1 ст.л. воды
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Для крошки:
- 20 г муки
- 20 г сахара
- 20 г холодного сливочного масла
- Щепотка корицы
- Миндальные лепестки
Смотрите видео, как сделать крамбл с яблоками:
Способ приготовления:
- Удалить косточки из абрикосов, мякоть нарезать.
- Сложить в сотейник, добавить воду и сахар. Поставить на средний огонь и готовить, пока абрикосы не станут мягкими.
- В миске смешать муку с сахаром и корицей. Добавить сливочное масло. Перетереть руками до получения крошки.
- Смазать формочки сливочным маслом. Выложить абрикосы, посыпать коричной крошкой.
- Поставить в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать около 35 минут. Незадолго до готовности посыпать миндальными лепестками.
Как подавать десерт
Подавать крамбл теплым вместе с шариком ванильного мороженого.
Напомним, ранее мы делились рецептом постного крамбла с фруктами.
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