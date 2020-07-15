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Рецепт быстрого ужина: готовим макароны с фаршем и овощами

Сегодня, 18:21

Макароны на сковороде с мясным фаршем – вкусный ужин для всей семьи

Макароны с мясным фаршем и овощами – один из самых простых и доступных рецептов для ужина. Вам нужно будет обжарить овощи вместе с фаршем на сковороде, а потом соединить их с отваренными макаронами. Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром для сытности.

Макароны с фаршем и овощами

Макароны с фаршем и овощами
Макароны с фаршем и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Вода
  • 400 г макарон
  • 300 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 3 ст. л. томатной пасты
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. сушеного чеснока
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. На сковороде разогреть растительное масло.
  2. Добавить мелко нашинкованную луковицу и нарезанную кубиками морковь. Готовить 2-3 минуты.
  3. Добавить мясной фарш. Разбивая комочки, готовить на среднем огне 10-12 минут.
  4. Добавить томатную пасту, соль, сахар и сушеный чеснок. Перемешать.
  5. Влить 300 мл воды и томить на медленном огне 15-20 минут под крышкой.
  6. Вскипятить подсоленную воду и отварить макароны до готовности.
  7. Готовые макароны откинуть на дуршлаг.

Как подавать блюдо

Выложить на тарелки макароны и добавить подливу с фаршем, украсить зеленью и подавать к столу.

Смотрите видео, как сделать блины из макарон:

Ранее мы делились советами известного диетолога, как правильно есть макароны, чтобы не поправиться. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить макаронную запеканку с фаршем.

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Источник: Сегодня
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