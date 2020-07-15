Рецепт быстрого ужина: готовим макароны с фаршем и овощами
Макароны на сковороде с мясным фаршем – вкусный ужин для всей семьи
Макароны с мясным фаршем и овощами – один из самых простых и доступных рецептов для ужина. Вам нужно будет обжарить овощи вместе с фаршем на сковороде, а потом соединить их с отваренными макаронами. Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром для сытности.
Макароны с фаршем и овощами
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Вода
- 400 г макарон
- 300 г мясного фарша
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3 ст. л. растительного масла
- 3 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- На сковороде разогреть растительное масло.
- Добавить мелко нашинкованную луковицу и нарезанную кубиками морковь. Готовить 2-3 минуты.
- Добавить мясной фарш. Разбивая комочки, готовить на среднем огне 10-12 минут.
- Добавить томатную пасту, соль, сахар и сушеный чеснок. Перемешать.
- Влить 300 мл воды и томить на медленном огне 15-20 минут под крышкой.
- Вскипятить подсоленную воду и отварить макароны до готовности.
- Готовые макароны откинуть на дуршлаг.
Как подавать блюдо
Выложить на тарелки макароны и добавить подливу с фаршем, украсить зеленью и подавать к столу.
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