Рецепт быстрого ужина: готовим макароны с фаршем и овощами

Макароны на сковороде с мясным фаршем – вкусный ужин для всей семьи

Макароны с мясным фаршем и овощами – один из самых простых и доступных рецептов для ужина. Вам нужно будет обжарить овощи вместе с фаршем на сковороде, а потом соединить их с отваренными макаронами. Готовое блюдо можно посыпать тертым сыром для сытности.

Макароны с фаршем и овощами

Макароны с фаршем и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Вода

400 г макарон

300 г мясного фарша

1 луковица

1 морковь

3 ст. л. растительного масла

3 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. сахара

1 ч. л. сушеного чеснока

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

На сковороде разогреть растительное масло. Добавить мелко нашинкованную луковицу и нарезанную кубиками морковь. Готовить 2-3 минуты. Добавить мясной фарш. Разбивая комочки, готовить на среднем огне 10-12 минут. Добавить томатную пасту, соль, сахар и сушеный чеснок. Перемешать. Влить 300 мл воды и томить на медленном огне 15-20 минут под крышкой. Вскипятить подсоленную воду и отварить макароны до готовности. Готовые макароны откинуть на дуршлаг.

Как подавать блюдо

Выложить на тарелки макароны и добавить подливу с фаршем, украсить зеленью и подавать к столу.

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