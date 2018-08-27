Рецепт быстрого ужина: спагетти с фрикадельками в томатном соусе
Вы можете использовать кетчуп или любой другой томатный соус на свой вкус
Рецепт митболов из смешанного фарша с чесноком, томатным соусом и зеленью. Их можно подавать не только со спагетти, но и с картофельным пюре на молоке или отварным рисом.
Спагетти с фрикадельками
Ингредиенты:
- 400 г смешанного фарша
- 200 г спагетти
- 2 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 200 мл кетчупа или томатного соуса
- соль, молотый перец
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 100 мл воды
- растительное масло
- итальянские травы
- несколько веточек зелени
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Рецепт приготовления:
- Для фрикаделек перемешать фарш, соль, перец и муку. Добавить очень мелко нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок.
- Сделать из фарша шарики размером с грецкий орех. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить горячую воду, томатный соус и мелко нарубленную зелень. Довести до кипения и тушить еще 10-15 минут, чтобы фрикадельки полностью приготовились внутри. Приправить соус сушеными итальянскими травами.
- Отварить спагетти в подсоленной воде, слить жидкость. Добавить сливочное масло и перемешать.
- Подавать фрикадельки вместе с пастой.
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Источник: "Сегодня"