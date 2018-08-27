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Рецепт быстрого ужина: спагетти с фрикадельками в томатном соусе

Вы можете использовать кетчуп или любой другой томатный соус на свой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Спагетти с митболами Фото: pixabay.com
Спагетти с митболами Фото: pixabay.com

Рецепт митболов из смешанного фарша с чесноком, томатным соусом и зеленью. Их можно подавать не только со спагетти, но и с картофельным пюре на молоке или отварным рисом.

Спагетти с фрикадельками

Ингредиенты:

  • 400 г смешанного фарша
  • 200 г спагетти
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • 200 мл кетчупа или томатного соуса
  • соль, молотый перец
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 100 мл воды
  • растительное масло
  • итальянские травы
  • несколько веточек зелени
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Рецепт приготовления:

  1. Для фрикаделек перемешать фарш, соль, перец и муку. Добавить очень мелко нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок. 
  2. Сделать из фарша шарики размером с грецкий орех. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавить горячую воду, томатный соус и мелко нарубленную зелень. Довести до кипения и тушить еще 10-15 минут, чтобы фрикадельки полностью приготовились внутри. Приправить соус сушеными итальянскими травами.
  4. Отварить спагетти в подсоленной воде, слить жидкость. Добавить сливочное масло и перемешать.
  5. Подавать фрикадельки вместе с пастой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с беконом. Мы также рассказывали, как приготовить пастуший пирог с мясом и фасолью. Кроме этого, мы писали, как приготовить гигантский митбол, фаршированный спагетти.

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Источник: "Сегодня"
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