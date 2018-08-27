Рецепт быстрого ужина: спагетти с фрикадельками в томатном соусе

Вы можете использовать кетчуп или любой другой томатный соус на свой вкус

Спагетти с митболами Фото: pixabay.com

Рецепт митболов из смешанного фарша с чесноком, томатным соусом и зеленью. Их можно подавать не только со спагетти, но и с картофельным пюре на молоке или отварным рисом.

Спагетти с фрикадельками

Ингредиенты:

400 г смешанного фарша

200 г спагетти

2 зубчика чеснока

1 луковица

200 мл кетчупа или томатного соуса

соль, молотый перец

50 г сливочного масла

50 г муки

100 мл воды

растительное масло

итальянские травы

несколько веточек зелени

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Быстро и вкусно: спагетти с мясным соусом

Рецепт приготовления:

Для фрикаделек перемешать фарш, соль, перец и муку. Добавить очень мелко нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок. Сделать из фарша шарики размером с грецкий орех. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Добавить горячую воду, томатный соус и мелко нарубленную зелень. Довести до кипения и тушить еще 10-15 минут, чтобы фрикадельки полностью приготовились внутри. Приправить соус сушеными итальянскими травами. Отварить спагетти в подсоленной воде, слить жидкость. Добавить сливочное масло и перемешать. Подавать фрикадельки вместе с пастой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с беконом. Мы также рассказывали, как приготовить пастуший пирог с мясом и фасолью. Кроме этого, мы писали, как приготовить гигантский митбол, фаршированный спагетти.

Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут: