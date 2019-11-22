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Рецепт быстрой алкогольной настойки из клюквы

Этот напиток не требует длительного настаивания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Клюквенная настойка на водке
Клюквенная настойка на водке
Фото: Depositphotos

Хотите сделать вкусную алкогольную настойку с клюквой, но не желаете ждать целый месяц, пока она дойдет до готовности? В этом вам поможет наш простой рецепт.

Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:

Вам нужно будет растереть ягоды клюквы вместе с сахаром, залить водкой и дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

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Клюквенная настойка на водке

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Клюква свежая или замороженная – 100 г
  • Водка – 500 мл
  • Сахар 50-70 г

Способ приготовления:

  1. Клюкву при необходимости разморозить.
  2. Растереть ягоды с сахаром картофельным прессом или измельчить в блендере.
  3. Переложить ягодное пюре в банку, влить водку. Закрыть крышкой и убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
  4. Процедить через мелкое сито или несколько слоев марли.
  5. Перелить клюквенную настойку в графин. Подавать в охлажденном виде.

Чем полезна клюква для здоровья

Ягоды клюквы полезны при различных болезнях. Они способствуют:

  • Снижению определяемого уровня холестерина в сыворотке крови;
  • Укреплению стенок сосудов;
  • Предупреждению формирования атеросклеротических бляшек на стенках мелких и средних артерий;
  • Предотвращению образования тромбов;
  • Повышению работоспособности;
  • Уменьшению воспалительных процессов в организме.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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