Рецепт быстрой алкогольной настойки из клюквы

Этот напиток не требует длительного настаивания

Клюквенная настойка на водке Фото: Depositphotos

Хотите сделать вкусную алкогольную настойку с клюквой, но не желаете ждать целый месяц, пока она дойдет до готовности? В этом вам поможет наш простой рецепт.

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Вам нужно будет растереть ягоды клюквы вместе с сахаром, залить водкой и дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

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Клюквенная настойка на водке

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

282 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Клюква свежая или замороженная – 100 г

Водка – 500 мл

Сахар 50-70 г

Способ приготовления:

Клюкву при необходимости разморозить. Растереть ягоды с сахаром картофельным прессом или измельчить в блендере. Переложить ягодное пюре в банку, влить водку. Закрыть крышкой и убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Процедить через мелкое сито или несколько слоев марли. Перелить клюквенную настойку в графин. Подавать в охлажденном виде.

Чем полезна клюква для здоровья

Ягоды клюквы полезны при различных болезнях. Они способствуют:

Снижению определяемого уровня холестерина в сыворотке крови;

Укреплению стенок сосудов;

Предупреждению формирования атеросклеротических бляшек на стенках мелких и средних артерий;

Предотвращению образования тромбов;

Повышению работоспособности;

Уменьшению воспалительных процессов в организме.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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