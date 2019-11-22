Рецепт быстрой алкогольной настойки из клюквы
Этот напиток не требует длительного настаивания
Хотите сделать вкусную алкогольную настойку с клюквой, но не желаете ждать целый месяц, пока она дойдет до готовности? В этом вам поможет наш простой рецепт.
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Вам нужно будет растереть ягоды клюквы вместе с сахаром, залить водкой и дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.
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Клюквенная настойка на водке
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 282 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Клюква свежая или замороженная – 100 г
- Водка – 500 мл
- Сахар 50-70 г
Способ приготовления:
- Клюкву при необходимости разморозить.
- Растереть ягоды с сахаром картофельным прессом или измельчить в блендере.
- Переложить ягодное пюре в банку, влить водку. Закрыть крышкой и убрать в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
- Процедить через мелкое сито или несколько слоев марли.
- Перелить клюквенную настойку в графин. Подавать в охлажденном виде.
Чем полезна клюква для здоровья
Ягоды клюквы полезны при различных болезнях. Они способствуют:
- Снижению определяемого уровня холестерина в сыворотке крови;
- Укреплению стенок сосудов;
- Предупреждению формирования атеросклеротических бляшек на стенках мелких и средних артерий;
- Предотвращению образования тромбов;
- Повышению работоспособности;
- Уменьшению воспалительных процессов в организме.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь хлеб с сушеной клюквой. "Сегодня" также делились рецептом клюквенного соуса.
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