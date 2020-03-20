Рецепт быстрой пасты с брокколи и лососем
Идея вкусного и полезного ужина
Не знаете, что приготовить на ужин быстро и вкусно? Мы предлагаем сделать пасту с жареным лососем, брокколи и помидорами. Это блюдо требует минимум усилий, но результат вас непременно порадует.
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По желанию вы можете посыпать фузилли сыром – тертым пармезаном или нарезанной моцареллой.
Фузилли с лососем и брокколи
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки (200 г) брокколи
- 160 г фузилли
- 300 г филе лосося
- 2 помидора
- 3 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
- В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи.
- Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле.
- Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут.
- Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.
На заметку
Старайтесь готовить пасту и соус одновременно, чтобы ничего не пришлось подогревать перед подачей.
Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с куриной печенью. "Сегодня" также делились рецептом макаронной запеканки с овощами и сыром.
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Источник: Сегодня