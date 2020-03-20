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Рецепт быстрой пасты с брокколи и лососем

Идея вкусного и полезного ужина

Ирина Павлина
Сегодня, 19:10

Не знаете, что приготовить на ужин быстро и вкусно? Мы предлагаем сделать пасту с жареным лососем, брокколи и помидорами. Это блюдо требует минимум усилий, но результат вас непременно порадует.

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По желанию вы можете посыпать фузилли сыром – тертым пармезаном или нарезанной моцареллой.

Фузилли с лососем и брокколи

Фузилли с рыбой и брокколи
Фузилли с рыбой и брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 упаковки (200 г) брокколи
  • 160 г фузилли
  • 300 г филе лосося
  • 2 помидора
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
  2. В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи.
  3. Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле.
  4. Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут.
  5. Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.

На заметку

Старайтесь готовить пасту и соус одновременно, чтобы ничего не пришлось подогревать перед подачей.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить макароны с куриной печенью. "Сегодня" также делились рецептом макаронной запеканки с овощами и сыром.

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Источник: Сегодня
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