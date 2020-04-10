Рецепт быстрой вегетарианской пасты с помидорами черри и базиликом
Это блюдо будет готово всего за 15 минут
Если вам нужен быстрый и простой рецепт свежего, легкого и вкусного блюда, приготовьте спагетти с помидорами черри, чесноком и базиликом. Это блюдо требует минимум усилий, но результат вас непременно порадует.
Чтобы сэкономить время, готовьте соус и пасту одновременно.
Спагетти с помидорами черри и базиликом
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 228 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г спагетти
- Соль и свежемолотый черный перец
- Оливковое масло – для жарки
- 1 мелко нарезанный лук
- 1 маленький красный перец чили, тонко нарезанный
- 20 свежих помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 большой зубчик чеснока, слегка измельченный
- Горсть листьев базилика, порванных руками
- Тертый пармезан или аналогичный вегетарианский твердый сыр – для посыпки
Читайте также:Спагетти карбонара: классический рецепт без сливок
Способ приготовления:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности.
- Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте чили, соль и свежемолотый черный перец, включите огонь и перемешайте.
- Добавьте помидоры и чеснок, готовьте еще три минуты.
- Добавьте спагетти в соус и добавьте рваные листья базилика. Встряхните, чтобы паста покрылась соусом.
Как подавать пасту
Подавайте спагетти с тертым пармезаном, по желанию украсив свежими листиками базилика.
Смотрите видео, как сделать пасту с помидорами и мидиями:
Напомним, ранее мы писали, как сделать пасту из цукини. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом быстрой пасты с брокколи и лососем.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Совсем как шашлык: рецепт запеченной свинины в рукаве Как приготовить диетический люля-кебаб из индейки в духовке Как приготовить сырные палочки во фритюре Дальгона-кофе: рецепт самого трендового корейского напитка
Источник: Сегодня