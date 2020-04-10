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Рецепт быстрой вегетарианской пасты с помидорами черри и базиликом

Это блюдо будет готово всего за 15 минут

Ирина Павлина
Сегодня, 16:25

Если вам нужен быстрый и простой рецепт свежего, легкого и вкусного блюда, приготовьте спагетти с помидорами черри, чесноком и базиликом. Это блюдо требует минимум усилий, но результат вас непременно порадует.

Чтобы сэкономить время, готовьте соус и пасту одновременно.

Спагетти с помидорами черри и базиликом

Паста с черри и базиликом
Паста с черри и базиликом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 228 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г спагетти
  • Соль и свежемолотый черный перец
  • Оливковое масло – для жарки
  • 1 мелко нарезанный лук
  • 1 маленький красный перец чили, тонко нарезанный
  • 20 свежих помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 большой зубчик чеснока, слегка измельченный
  • Горсть листьев базилика, порванных руками
  • Тертый пармезан или аналогичный вегетарианский твердый сыр – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности.
  2. Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости.
  3. Добавьте чили, соль и свежемолотый черный перец, включите огонь и перемешайте.
  4. Добавьте помидоры и чеснок, готовьте еще три минуты.
  5. Добавьте спагетти в соус и добавьте рваные листья базилика. Встряхните, чтобы паста покрылась соусом.

Как подавать пасту

Подавайте спагетти с тертым пармезаном, по желанию украсив свежими листиками базилика.

Смотрите видео, как сделать пасту с помидорами и мидиями:

Напомним, ранее мы писали, как сделать пасту из цукини. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом быстрой пасты с брокколи и лососем.

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Источник: Сегодня
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