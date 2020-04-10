Рецепт быстрой вегетарианской пасты с помидорами черри и базиликом

Это блюдо будет готово всего за 15 минут

Если вам нужен быстрый и простой рецепт свежего, легкого и вкусного блюда, приготовьте спагетти с помидорами черри, чесноком и базиликом. Это блюдо требует минимум усилий, но результат вас непременно порадует.

Чтобы сэкономить время, готовьте соус и пасту одновременно.

Спагетти с помидорами черри и базиликом

Паста с черри и базиликом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

228 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г спагетти

Соль и свежемолотый черный перец

Оливковое масло – для жарки

1 мелко нарезанный лук

1 маленький красный перец чили, тонко нарезанный

20 свежих помидоров черри, разрезанных пополам

1 большой зубчик чеснока, слегка измельченный

Горсть листьев базилика, порванных руками

Тертый пармезан или аналогичный вегетарианский твердый сыр – для посыпки

Способ приготовления:

Отварите спагетти в подсоленной воде до готовности. Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чили, соль и свежемолотый черный перец, включите огонь и перемешайте. Добавьте помидоры и чеснок, готовьте еще три минуты. Добавьте спагетти в соус и добавьте рваные листья базилика. Встряхните, чтобы паста покрылась соусом.

Как подавать пасту

Подавайте спагетти с тертым пармезаном, по желанию украсив свежими листиками базилика.

Смотрите видео, как сделать пасту с помидорами и мидиями:

Напомним, ранее мы писали, как сделать пасту из цукини. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом быстрой пасты с брокколи и лососем.

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