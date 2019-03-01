Рецепт диетических банановых оладий из трех ингредиентов
Полезный завтрак от Светланы Фус
Известный украинский диетолог Светлана Фус часто делится полезными рецептами в своей Instagram. Недавно она рассказала, как приготовить бананово-овсяные оладьи без муки и сахара.
"Полезные оладушки без муки можно кушать абсолютно всем, но для тех, кто хочет снизить вес – рекомендуется употреблять в первой половине дня, в идеале на завтрак", – посоветовала специалист по питанию.
Полезные банановые оладьи
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Хлопья овсяные – 30 г
Читайте такжеЛучший рецепт банановых оладий на молоке
Рецепт приготовления:
- Яйцо взбить миксером. Банан хорошо размять вилкой.
- Соединить яйцо, банан и хлопья. Все тщательно перемешать. При желании можно добавить курагу или изюм.
- Жарить на сковороде смазанной (именно смазанной) маслом.
- Подавать с йогуртом или сметаной. Можно добавить к оладьям ягоды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные банановые оладьи без молока и яиц. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом банановых панкейков в карамели от Катерины Песковой.
Смотрите видео, как правильно покупать бананы:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram