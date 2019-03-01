Рецепт диетических банановых оладий из трех ингредиентов

Полезный завтрак от Светланы Фус

Банановые оладьи Фото: freepik.com

Известный украинский диетолог Светлана Фус часто делится полезными рецептами в своей Instagram. Недавно она рассказала, как приготовить бананово-овсяные оладьи без муки и сахара.

"Полезные оладушки без муки можно кушать абсолютно всем, но для тех, кто хочет снизить вес – рекомендуется употреблять в первой половине дня, в идеале на завтрак", – посоветовала специалист по питанию.

Полезные банановые оладьи

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Хлопья овсяные – 30 г

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Рецепт приготовления:

Яйцо взбить миксером. Банан хорошо размять вилкой. Соединить яйцо, банан и хлопья. Все тщательно перемешать. При желании можно добавить курагу или изюм. Жарить на сковороде смазанной (именно смазанной) маслом. Подавать с йогуртом или сметаной. Можно добавить к оладьям ягоды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные банановые оладьи без молока и яиц. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом банановых панкейков в карамели от Катерины Песковой.

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