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Рецепт диетических банановых оладий из трех ингредиентов

Полезный завтрак от Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Банановые оладьи
Банановые оладьи
Фото: freepik.com

Известный украинский диетолог Светлана Фус часто делится полезными рецептами в своей Instagram. Недавно она рассказала, как приготовить бананово-овсяные оладьи без муки и сахара.

"Полезные оладушки без муки можно кушать абсолютно всем, но для тех, кто хочет снизить вес – рекомендуется употреблять в первой половине дня, в идеале на завтрак", – посоветовала специалист по питанию.

Полезные банановые оладьи

Ингредиенты:

  • Банан – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Хлопья овсяные – 30 г

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Рецепт приготовления:

  1. Яйцо взбить миксером. Банан хорошо размять вилкой.
  2. Соединить яйцо, банан и хлопья. Все тщательно перемешать. При желании можно добавить курагу или изюм.
  3. Жарить на сковороде смазанной (именно смазанной) маслом.
  4. Подавать с йогуртом или сметаной. Можно добавить к оладьям ягоды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные банановые оладьи без молока и яиц. Сегодня.Lifestyle также делился рецептом банановых панкейков в карамели от Катерины Песковой.

Смотрите видео, как правильно покупать бананы:

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завтрак бананы оладьи Светлана Фус
Источник: Сегодня
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