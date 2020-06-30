Рецепт диетического чизкейка в стаканчиках с гранолой и ягодами

Готовим вкусный летний десерт

Чизкейк в стаканчиках с ягодами и гранолой – это простой, вкусный и полезный десерт, который можно приготовить летом. Он станет прекрасным завершением праздничного ужина.

Ягоды для начинки можно использовать любые: клубнику, малину, чернику, ежевику, землянику или смородину. Выбирайте те, что больше всего вам по вкусу.

Чизкейк в стаканчиках с гранолой и ягодами

Чизкейк в стаканчиках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150-200 г гранолы

400 г сливочного сыра

200 г натурального густого йогурта

50 г жидкого меда или сахара

200 г ягод

50 г сахара (по вкусу)

Мята

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Способ приготовления:

Сливочный сыр перемешать с йогуртом и медом до однородности. Оставить несколько ягодок для украшения, а остальные ягоды измельчить в блендере с сахаром, чтобы получилось неоднородное пюре. Сахар добавить по своему вкусу. На дно стаканов насыпать примерно по 1-2 столовой ложки гранолы. Поверх гранолы выложить смесь сыра и йогурта, заполняя стакан почти до половины. На сырную смесь выложить немного ягодного пюре. Так заполнить весь стакан, чередуя слои гранолы, сливочного сыра и ягод.

Как подавать чизкейк

Стаканы с десертом поставить в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украсить чизкейк свежими ягодами и мятой.

Смотрите видео, как сделать диетический чизкейк с клубникой:

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