Рецепт диетического чизкейка в стаканчиках с гранолой и ягодами
Готовим вкусный летний десерт
Чизкейк в стаканчиках с ягодами и гранолой – это простой, вкусный и полезный десерт, который можно приготовить летом. Он станет прекрасным завершением праздничного ужина.
Ягоды для начинки можно использовать любые: клубнику, малину, чернику, ежевику, землянику или смородину. Выбирайте те, что больше всего вам по вкусу.
Чизкейк в стаканчиках с гранолой и ягодами
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 236 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150-200 г гранолы
- 400 г сливочного сыра
- 200 г натурального густого йогурта
- 50 г жидкого меда или сахара
- 200 г ягод
- 50 г сахара (по вкусу)
- Мята
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Способ приготовления:
- Сливочный сыр перемешать с йогуртом и медом до однородности.
- Оставить несколько ягодок для украшения, а остальные ягоды измельчить в блендере с сахаром, чтобы получилось неоднородное пюре. Сахар добавить по своему вкусу.
- На дно стаканов насыпать примерно по 1-2 столовой ложки гранолы.
- Поверх гранолы выложить смесь сыра и йогурта, заполняя стакан почти до половины. На сырную смесь выложить немного ягодного пюре. Так заполнить весь стакан, чередуя слои гранолы, сливочного сыра и ягод.
Как подавать чизкейк
Стаканы с десертом поставить в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украсить чизкейк свежими ягодами и мятой.
Смотрите видео, как сделать диетический чизкейк с клубникой:
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