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Рецепт диетического чизкейка в стаканчиках с гранолой и ягодами

Сегодня, 11:59

Готовим вкусный летний десерт

Чизкейк в стаканчиках с ягодами и гранолой – это простой, вкусный и полезный десерт, который можно приготовить летом. Он станет прекрасным завершением праздничного ужина.

Ягоды для начинки можно использовать любые: клубнику, малину, чернику, ежевику, землянику или смородину. Выбирайте те, что больше всего вам по вкусу.

Чизкейк в стаканчиках с гранолой и ягодами

Чизкейк в стаканчиках
Чизкейк в стаканчиках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 236 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150-200 г гранолы
  • 400 г сливочного сыра
  • 200 г натурального густого йогурта
  • 50 г жидкого меда или сахара
  • 200 г ягод
  • 50 г сахара (по вкусу)
  • Мята

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Способ приготовления:

  1. Сливочный сыр перемешать с йогуртом и медом до однородности.
  2. Оставить несколько ягодок для украшения, а остальные ягоды измельчить в блендере с сахаром, чтобы получилось неоднородное пюре. Сахар добавить по своему вкусу.
  3. На дно стаканов насыпать примерно по 1-2 столовой ложки гранолы.
  4. Поверх гранолы выложить смесь сыра и йогурта, заполняя стакан почти до половины. На сырную смесь выложить немного ягодного пюре. Так заполнить весь стакан, чередуя слои гранолы, сливочного сыра и ягод.

Как подавать чизкейк

Стаканы с десертом поставить в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей украсить чизкейк свежими ягодами и мятой.

Смотрите видео, как сделать диетический чизкейк с клубникой:

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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