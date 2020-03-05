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Рецепт диетического ужина: рыбная запеканка с кукурузной крупой

Вкусная запеканка с рыбой в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 17:20

Запеканка из рыбы с кукурузной крупой, сыром и сливками – это необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно подать на ужин. Оно требует минимум времени и сил.

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Для приготовления запеканки в духовке вам понадобится противень с высокими бортиками или специальная форма – металлическая, стеклянная, силиконовая.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке
Запеканка из рыбы в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы
  • 1 стакан кукурузной крупы
  • 2 стакана воды
  • 1 стакан жирных сливок
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 70 г моцареллы или твердого сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Розмарин, тимьян – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кукурузную крупу хорошо промыть.
  2. Рыбное филе порезать средними кусочками.
  3. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  4. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина.
  5. Залить двумя стакана воды и стаканом сливок.
  6. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра.
  7. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 30-35 минут.
  8. Картофельно-рыбную запеканку можно подавать как в горячем, так и в разогретом виде.

Как выбрать рыбу для запеканки

Для блюда лучше всего подойдет белая морская рыба с плотной мякотью, но вы можете взять красную или речную.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. "Сегодня" также делились рецептом рыбы под сырной корочкою от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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