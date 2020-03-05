Рецепт диетического ужина: рыбная запеканка с кукурузной крупой

Вкусная запеканка с рыбой в духовке

Запеканка из рыбы с кукурузной крупой, сыром и сливками – это необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно подать на ужин. Оно требует минимум времени и сил.

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Для приготовления запеканки в духовке вам понадобится противень с высокими бортиками или специальная форма – металлическая, стеклянная, силиконовая.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг рыбы

1 стакан кукурузной крупы

2 стакана воды

1 стакан жирных сливок

2 луковицы

3 зубчика чеснока

70 г моцареллы или твердого сыра

Соль, перец – по вкусу

Розмарин, тимьян – по вкусу

Способ приготовления:

Кукурузную крупу хорошо промыть. Рыбное филе порезать средними кусочками. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина. Залить двумя стакана воды и стаканом сливок. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 30-35 минут. Картофельно-рыбную запеканку можно подавать как в горячем, так и в разогретом виде.

Как выбрать рыбу для запеканки

Для блюда лучше всего подойдет белая морская рыба с плотной мякотью, но вы можете взять красную или речную.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

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