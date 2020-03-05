Рецепт диетического ужина: рыбная запеканка с кукурузной крупой
Вкусная запеканка с рыбой в духовке
Запеканка из рыбы с кукурузной крупой, сыром и сливками – это необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно подать на ужин. Оно требует минимум времени и сил.
Читайте также:Рецепт рыбного филе в пароварке с лимоном и зеленью
Для приготовления запеканки в духовке вам понадобится противень с высокими бортиками или специальная форма – металлическая, стеклянная, силиконовая.
Рыбная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы
- 1 стакан кукурузной крупы
- 2 стакана воды
- 1 стакан жирных сливок
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 70 г моцареллы или твердого сыра
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин, тимьян – по вкусу
Способ приготовления:
- Кукурузную крупу хорошо промыть.
- Рыбное филе порезать средними кусочками.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина.
- Залить двумя стакана воды и стаканом сливок.
- Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра.
- Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течении 30-35 минут.
- Картофельно-рыбную запеканку можно подавать как в горячем, так и в разогретом виде.
Как выбрать рыбу для запеканки
Для блюда лучше всего подойдет белая морская рыба с плотной мякотью, но вы можете взять красную или речную.
Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:
Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. "Сегодня" также делились рецептом рыбы под сырной корочкою от Юлии Высоцкой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное