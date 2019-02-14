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Рецепт диетической овощной запеканки от Светланы Фус

Готовим аппетитную капустную запеканку с сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:19
Запеканка из капусты с сыром
Запеканка из капусты с сыром
Фото: Depositphotos

Светала Фус – известный украинский специалист по здоровому питанию. На своей странице в Instagram она рассказала, как приготовить вкусный диетический обед: капустную запеканку с сыром.

Запеканка из капусты с сыром

Ингредиенты:

  • Яйцо – 4 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Мука цельнозерновая – 4 ст.л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Капуста – 500 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Укроп – по желанию
  • Моцарелла – 120 г

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Рецепт приготовления:

  1. Взбейте яйца и сметану. В отдельной емкости соедините муку и разрыхлитель. Добавьте мучную смесь в яичную и хорошо перемешайте.
  2. Нашинкуйте капусту, приправьте солью и перцем и помните руками. Добавьте мелко нарезанную зелень (можно замороженную) и перемешайте.
  3. Смажьте маслом форму для выпечки. Выложите капусту в форму, залейте полученным кляром и посыпьте тертым сыром. Запекайте 35 минут при температуре 190 C.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.

Смотрите видео, зачем Украине импортные чеснок и капуста:

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Источник: Сегодня
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