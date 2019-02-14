Рецепт диетической овощной запеканки от Светланы Фус

Готовим аппетитную капустную запеканку с сыром

Запеканка из капусты с сыром Фото: Depositphotos

Светала Фус – известный украинский специалист по здоровому питанию. На своей странице в Instagram она рассказала, как приготовить вкусный диетический обед: капустную запеканку с сыром.

Запеканка из капусты с сыром

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Мука цельнозерновая – 4 ст.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Капуста – 500 г

Соль, перец – по вкусу

Укроп – по желанию

Моцарелла – 120 г

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Рецепт приготовления:

Взбейте яйца и сметану. В отдельной емкости соедините муку и разрыхлитель. Добавьте мучную смесь в яичную и хорошо перемешайте. Нашинкуйте капусту, приправьте солью и перцем и помните руками. Добавьте мелко нарезанную зелень (можно замороженную) и перемешайте. Смажьте маслом форму для выпечки. Выложите капусту в форму, залейте полученным кляром и посыпьте тертым сыром. Запекайте 35 минут при температуре 190 C.

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