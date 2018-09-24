Рецепт для мультиварки: тушеная курица с грибами и болгарским перцем
Вкусный и полезный обед без лишний усилий
Готовим простейшую и очень вкусную курицу с перцем и грибами в мультиварке. На гарнир к ней можно подать отварной рис, макароны или картофельное пюре.
Курица с грибами и перцем в мультиварке
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 500 г шампиньонов
- 2-3 болгарских перца
- 2 шт. лука
- 3-4 зубчика чеснока
- 700 г помидоров
- 1-2 чайные ложки приправы карри масала
- 175 мл воды
- соль – по вкусу
- растительное масло
- зелень петрушки
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Рецепт приготовления:
- Мелкие шампиньоны помойте и обсушите, разрежьте пополам.
- Очищенный лук и чеснок нарежьте соломкой.
- Болгарский перец очистите от семян и нарежьте средними брусочками.
- Помидоры помойте, окуните на минуту в кипяток и снимите кожицу. Нарежьте мякоть дольками.
- Куриное филе помойте и нарежьте кубиками.
- Налейте в чашу мультиварки немного растительного масла и включите режим "Жарка". Обжарьте курицу до золотистого цвета, посолите и переложите на тарелку.
- На этом же масле обжарьте грибы, посолите. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. Верните в чашу мультиварки курицу и готовьте еще 1-2 минуты.
- Добавьте болгарский перец. Жарьте еще несколько минут.
- Теперь добавьте помидоры и чеснок, готовьте до мягкости.
- Влейте воду и добавьте приправы. Закройте крышку мультиварки и готовьте в режиме "Тушение" в течение 15-20 минут.
- Подавайте тушеную курицу вместе с любым гарниром на свой вкус, посыпав рубленой зеленью.
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Источник: "Сегодня"