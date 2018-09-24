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Рецепт для мультиварки: тушеная курица с грибами и болгарским перцем

Вкусный и полезный обед без лишний усилий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Курица с грибами и болгарским перцем Фото: depositphotos.com
Курица с грибами и болгарским перцем Фото: depositphotos.com

Готовим простейшую и очень вкусную курицу с перцем и грибами в мультиварке. На гарнир к ней можно подать отварной рис, макароны или картофельное пюре.

Курица с грибами и перцем в мультиварке

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 500 г шампиньонов
  • 2-3 болгарских перца
  • 2 шт. лука
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 700 г помидоров
  • 1-2 чайные ложки приправы карри масала
  • 175 мл воды
  • соль – по вкусу
  • растительное масло
  • зелень петрушки
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Рецепт приготовления:

  1. Мелкие шампиньоны помойте и обсушите, разрежьте пополам.
  2. Очищенный лук и чеснок нарежьте соломкой.
  3. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте средними брусочками.
  4. Помидоры помойте, окуните на минуту в кипяток и снимите кожицу. Нарежьте мякоть дольками.
  5. Куриное филе помойте и нарежьте кубиками.
  6. Налейте в чашу мультиварки немного растительного масла и включите режим "Жарка". Обжарьте курицу до золотистого цвета, посолите и переложите на тарелку.
  7. На этом же масле обжарьте грибы, посолите. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. Верните в чашу мультиварки курицу и готовьте еще 1-2 минуты.
  8. Добавьте болгарский перец. Жарьте еще несколько минут.
  9. Теперь добавьте помидоры и чеснок, готовьте до мягкости.
  10. Влейте воду и добавьте приправы. Закройте крышку мультиварки и готовьте в режиме "Тушение" в течение 15-20 минут.
  11. Подавайте тушеную курицу вместе с любым гарниром на свой вкус, посыпав рубленой зеленью.

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Источник: "Сегодня"
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