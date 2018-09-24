Рецепт для мультиварки: тушеная курица с грибами и болгарским перцем

Вкусный и полезный обед без лишний усилий

Курица с грибами и болгарским перцем Фото: depositphotos.com

Готовим простейшую и очень вкусную курицу с перцем и грибами в мультиварке. На гарнир к ней можно подать отварной рис, макароны или картофельное пюре.

Курица с грибами и перцем в мультиварке

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

500 г шампиньонов

2-3 болгарских перца

2 шт. лука

3-4 зубчика чеснока

700 г помидоров

1-2 чайные ложки приправы карри масала

175 мл воды

соль – по вкусу

растительное масло

зелень петрушки

Рецепт приготовления:

Мелкие шампиньоны помойте и обсушите, разрежьте пополам. Очищенный лук и чеснок нарежьте соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте средними брусочками. Помидоры помойте, окуните на минуту в кипяток и снимите кожицу. Нарежьте мякоть дольками. Куриное филе помойте и нарежьте кубиками. Налейте в чашу мультиварки немного растительного масла и включите режим "Жарка". Обжарьте курицу до золотистого цвета, посолите и переложите на тарелку. На этом же масле обжарьте грибы, посолите. Добавьте лук и обжарьте до мягкости. Верните в чашу мультиварки курицу и готовьте еще 1-2 минуты. Добавьте болгарский перец. Жарьте еще несколько минут. Теперь добавьте помидоры и чеснок, готовьте до мягкости. Влейте воду и добавьте приправы. Закройте крышку мультиварки и готовьте в режиме "Тушение" в течение 15-20 минут. Подавайте тушеную курицу вместе с любым гарниром на свой вкус, посыпав рубленой зеленью.

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