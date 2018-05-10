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Рецепт для обеда: свиные отбивные с яблочным соусом

Жареная свинина с яблоками, луком и пряными травами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Свиные отбивные с яблоками Фото: pixabay.com
Свиные отбивные с яблоками Фото: pixabay.com

Свинина, яблоки и шалфей – это классическое кулинарное сочетание. Подавайте готовое блюдо вместе с булгуром, полентой или воздушным картофельным пюре.

Свиные отбивные с яблоками

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 1/2 чайной ложки шалфея
  • 1 чайная ложка измельченного чеснока
  • 1 чайная ложка листьев тимьяна 
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 4 свиные отбивные без кости толщиной 2.5 см (около 550 г)
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 средний лук, тонко нарезанный
  • 2 красных яблока, тонко нарезанных
  • 1/2 стакана яблочного сока
  • 1 столовая ложка коричневого сахара
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Рецепт приготовления:

  1. Перемешайте муку, соль и приправы в маленькой миске. Посыпьте свиные отбивные с двух сторон 1 столовой ложкой мучной смеси.
  2. Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте свиные отбивные; подрумяньте их с обеих сторон. Достаньте из сковороды.
  3. Добавьте в сковороду лук и обжарьте его до мягкости. Затем добавьте яблоки, готовьте еще 2-3 минуты, помешивая время от времени.
  4. Тщательно перемешайте яблочный сок, сахар и оставшуюся  муку со специями. Верните свиные отбивные в сковородку, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума; накройте крышкой и тушите 5 минут или до желаемой степени готовности.

Напомним, ранее мы делились рецептом куриной печени с яблоками. Сайт "Сегодня" также писал, как запечь свиную корейку с яблочным соусом. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить запеченную свинину с апельсинами.

Смотрите видео, как обычная канцелярская резинка может спасти гору яблок:

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Источник: "Сегодня"

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