Рецепт для обеда: свиные отбивные с яблочным соусом
Жареная свинина с яблоками, луком и пряными травами
Свинина, яблоки и шалфей – это классическое кулинарное сочетание. Подавайте готовое блюдо вместе с булгуром, полентой или воздушным картофельным пюре.
Свиные отбивные с яблоками
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка муки
- 1 чайная ложка соли
- 1 1/2 чайной ложки шалфея
- 1 чайная ложка измельченного чеснока
- 1 чайная ложка листьев тимьяна
- 1/2 чайной ложки молотого перца
- 1/2 чайной ложки паприки
- 4 свиные отбивные без кости толщиной 2.5 см (около 550 г)
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 средний лук, тонко нарезанный
- 2 красных яблока, тонко нарезанных
- 1/2 стакана яблочного сока
- 1 столовая ложка коричневого сахара
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Рецепт приготовления:
- Перемешайте муку, соль и приправы в маленькой миске. Посыпьте свиные отбивные с двух сторон 1 столовой ложкой мучной смеси.
- Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте свиные отбивные; подрумяньте их с обеих сторон. Достаньте из сковороды.
- Добавьте в сковороду лук и обжарьте его до мягкости. Затем добавьте яблоки, готовьте еще 2-3 минуты, помешивая время от времени.
- Тщательно перемешайте яблочный сок, сахар и оставшуюся муку со специями. Верните свиные отбивные в сковородку, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума; накройте крышкой и тушите 5 минут или до желаемой степени готовности.
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Источник: "Сегодня"