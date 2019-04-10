Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле

Вкусное и оригинальное блюдо для посиделок на природе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Багет с начинкой Фото: eatwisconsincheese.com
Багет с начинкой
Фото: eatwisconsincheese.com

Багет с начинкой – отличная идея для весеннего пикника. Он просто готовится и получается очень вкусным. Кроме этого, его легко и удобно перевозить.Так как для блюда используется только корочка багета, мякиш можно пустить на сухарики или панировку.

Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками

Ингредиенты:

  • 1 багет длиной 18 см и диаметром около 7 см
  • 115 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 1/2 чашки красного перца, нарезанного мелкими кубиками
  • 1 1/2 столовые ложки маринованных оливок каламата, мелко нарезанных
  • 2 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
  • 1 чайная ложка сушеных листьев тимьяна
  • 1/2 чашки смеси моцареллы, проволоне и пармезана, измельченных
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что приготовить на пикник: ТОП-5 рецептов несладких маффинов

Рецепт приготовления:

  1. Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякоть, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра.
  2. В маленькой миске соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян.
  3. Добавьте смесь итальянских сыров, еще раз перемешайте.
  4. С помощью ложки плотно наполните багет начинкой. 
  5. Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.

Напомним, ранее мы делились рецептами маринадов для шашлыка. "Сегодня" также писали, как приготовить лаймад для пикника. Кроме этого, мы делились рецептом куриного шашлыка с огуречным соусом.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт полезной "пиццы" без теста от Марины Боржемской-Узелковой Яичный салат с сельдереем: простой рецепт от Григория Германа Как приготовить картошку в фольге на костре Рецепт энчиладас с мясным фаршем, сыром и помидорами
пикник сыр рецепт как приготовить что приготовить багет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?
Кто самая холодная мать по знаку зодиака?
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

Вчера, 17:16Fun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Вчера, 13:18Fun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

Вчера, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

8 апреляFun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

О чем жалеют разведенные женщины
О чем жалеют разведенные женщины
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые показали лицо дочери
Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые показали лицо дочери
Ксения Собчак прокомментировала развод с Максимом Виторганом
Ксения Собчак прокомментировала развод с Максимом Виторганом
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов