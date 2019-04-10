Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле
Вкусное и оригинальное блюдо для посиделок на природе
Багет с начинкой – отличная идея для весеннего пикника. Он просто готовится и получается очень вкусным. Кроме этого, его легко и удобно перевозить.Так как для блюда используется только корочка багета, мякиш можно пустить на сухарики или панировку.
Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками
Ингредиенты:
- 1 багет длиной 18 см и диаметром около 7 см
- 115 г сливочного сыра комнатной температуры
- 1/2 чашки красного перца, нарезанного мелкими кубиками
- 1 1/2 столовые ложки маринованных оливок каламата, мелко нарезанных
- 2 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной
- 1 чайная ложка сушеных листьев тимьяна
- 1/2 чашки смеси моцареллы, проволоне и пармезана, измельченных
Рецепт приготовления:
- Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякоть, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра.
- В маленькой миске соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян.
- Добавьте смесь итальянских сыров, еще раз перемешайте.
- С помощью ложки плотно наполните багет начинкой.
- Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.
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Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
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Источник: Сегодня