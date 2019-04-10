Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле

Вкусное и оригинальное блюдо для посиделок на природе

Багет с начинкой Фото: eatwisconsincheese.com

Багет с начинкой – отличная идея для весеннего пикника. Он просто готовится и получается очень вкусным. Кроме этого, его легко и удобно перевозить.Так как для блюда используется только корочка багета, мякиш можно пустить на сухарики или панировку.

Фаршированный багет с перцем, сыром и оливками

Ингредиенты:

1 багет длиной 18 см и диаметром около 7 см

115 г сливочного сыра комнатной температуры

1/2 чашки красного перца, нарезанного мелкими кубиками

1 1/2 столовые ложки маринованных оливок каламата, мелко нарезанных

2 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной

1 чайная ложка сушеных листьев тимьяна

1/2 чашки смеси моцареллы, проволоне и пармезана, измельченных

Рецепт приготовления:

Отрежьте кончики багета и аккуратно достаньте мякоть, оставляя корку толщиной около 1 сантиметра. В маленькой миске соедините сливочный сыр, перец, маслины, петрушку и тимьян. Добавьте смесь итальянских сыров, еще раз перемешайте. С помощью ложки плотно наполните багет начинкой. Перед подачей разрежьте его на порционные кусочки с помощью хлебного ножа.

Напомним, ранее мы делились рецептами маринадов для шашлыка. "Сегодня" также писали, как приготовить лаймад для пикника. Кроме этого, мы делились рецептом куриного шашлыка с огуречным соусом.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram